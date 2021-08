Covid-19: Akhenaton (IAM) est hospitalisé pour détresse respiratoire

Testé positif au Covid-19, le rappeur Akhenaton a été hospitalisé aux services des urgences vitales de l'hôpital de la Timone à Marseille pour détresse respiratoire.

Contre la vaccination obligatoire, Akhenaton est atteint de Covid-19

Le rappeur phare du groupe IAM, testé positif au Covid-19, a été hospitalisé tôt dimanche matin avant d'être transféré quelques heures en réanimation

L’information est confirmée par la famille du chanteur mais « se refuse à tout commentaire», selon BFM TV et ajoute qu’il est sorti de réanimation lundi. Pourtant plusieurs médias comme France Info ou encore La Provence affirment qu’il n’a pas mis les pieds en réanimation et qu’il sortira de l’établissement ce mercredi soir.

Plusieurs dates de concert annulées

Pour rappel, mi-juillet, Akhenaton avait posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il disait être opposé à la vaccination obligatoire.

«Je le répète et je le redis depuis de nombreux mois, avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l’usure ou non dans le cas des soignants et d’autres métiers», avait-il dit avant d’ajouter:

«Nous aimerions que les gens qui ont un tant soit peu de conscience, dans le corps médical, prennent enfin la parole, que les journalistes, qui vont dans un sens unique depuis un an et demi maintenant, qui ont une autre vue l’expriment aussi. Malheureusement, ces lois sont dangereuses pour tout le monde. C’est ensemble qu’on trouvera des solutions. Vive la vie, vive l’amour, vive l’humanité.»

Ces dernières semaines, IAM a dû annuler plusieurs dates de concert car un de ses membres avait été testé positif au virus. Son identité n’avait pas alors pas été rendue publique. Les rappeurs, à qui l’on doit notamment l’album culte « L’Ecole du micro d’argent» sorti en 1997, devaient notamment se produire à Saint-Raphaël (Var) lundi puis à Luxey (Landes) mardi.