Affaire Gbagbi Ruth: Cacophonie entre le CNO-CIV et Danho Paulin

Pendant que le Comité National Olympique de Côte d’Ivoire ( CNO-CI) annonce un départ en catimini de Tokyo de Gbagbi Ruth, le ministère des Sports dirigé par le ministre Danho Paulin, lui, s'organise ce jeudi 5 août 2021 pour recevoir l’unique médaillée de Bronze de la Côte d’Ivoire aux JO 2020.

Que se passe-t-il entre le CNO et le ministère des Sports sur le cas Gbagbi Ruth?

Le Comité National Olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CI) a annoncé, mercredi, le départ clandestin de Tokyo, de la taekwondo in ivoirienne Gbagbi Ruth, unique médaillée de la Côte d’Ivoire aux Jeux Olympiques.

‘’ Elle a quitté la résidence affectée à la Côte d’Ivoire sans informer le Chef de mission, M. Yapi Pépin, Membre du CNO-CIV, garant devant le Comité international olympique (CIO) et le Comité d’organisation des Jeux japonais, de tous les athlètes, officiels technique et médical résidant en ces lieux créés pour héberger les participants à ces olympiades. C’est avec stupéfaction que le Chef de mission a découvert devant sa porte, les clés de la chambre que Gbagbi Ruth occupait depuis son arrivée. Lorsqu’il part vérifier si cette clé n’est pas tombée à l’insu de l’athlète, M. Yapi découvre que Gbagbi Ruth n’est pas dans sa chambre ainsi que ses affaires personnelles. Il ressort des vérifications que l’athlète a quitté le village olympique pour l’aéroport où elle a pris un vol pour Abidjan‘’, lit-on dans un communiqué du CNO-CIV.

Contre toute attente, le ministère des Sports, informera, dans un autre communiqué, que Gbagbi Ruth sera accueillie et célébrée ce jeudi à l'aéroport d'Abidjan, pour être la seule médaillée ivoirienne.

‘’ C’est avec fierté que la Nation Ivoirienne a accueilli la médaille de bronze âprement arrachée par la taekwondo in Ruth GBAGBI lors des jeux Olympiques de Tokyo 2020. A l’occasion du retour en Côte d’Ivoire de notre championne olympique, le Ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive prévoit un accueil de félicitations à l’aéroport Félix Houphouët Boigny, le jeudi 5 août 2021 à 13 heures 30 minutes, en présence de sa famille et de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. La Côte d’Ivoire reconnaissante dit merci et un grand bravo à Ruth GBAGBI championne olympique pour avoir porté haut le flambeau de notre pays‘’, informe la direction de la communication du ministère des Sports.