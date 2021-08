La Covid-19 confine l'indépendance à une cérémonie de prise d'armes

La Côte d'Ivoire célèbre le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance, ce 7 août 2021. Mais en raison de la Covid-19, cette fête sera réduite à une « cérémonie symbolique de prise d’armes ».

Fête de l'Indépendance : Une poignée de civils et militaires conviée

La résurgence de la pandémie de la Covid-19 devient de plus en plus inquiétante en Côte d'Ivoire. Outre les anonymes et individus plus ou moins connus qui sont infectés par maladie, l'on vient d'apprendre que le Président de la République, Alassane Ouattara, et son frère cadet Téné Birahima Ouattara "Photocopie", ministre de la Défense, son en confinement après avoir été en contact avec une personne qui a été testée positive au virus.

Aussi, pour les festivités de l'an 61 de la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont décidé de ne pas donner dans une célébration avec faste. Mais plutôt une cérémonie de prise d'armes. « En raison de la résurgence des cas de Covid-19 signalée récemment par les autorités sanitaires, la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l’Indépendance de la République de Côte d’Ivoire consistera en une cérémonie symbolique de prise d’armes », indique une note du protocole d'État.

À cette cérémonie prévue ce samedi 7 août 2021 à 11H00 GMT (heure locale) sur l’esplanade du Palais de la présidence de la République d'Abidjan Plateau, sont conviées les personnalités civiles et militaires ci-dessous indiquées :

1- M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

2- M. le Président de l’Assemblée nationale ;

3- M. le Président du Sénat ;

4- M. le Président du Conseil Constitutionnel ;

5- Madame la Ministre d’État, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora ;

6- M. le Ministre d’État, Ministre de la Défense ;

7- M. le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ;

8- M. le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République ;

9- M. le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République ;

10- M. le Ministre auprès du Président de la République chargé des Relations avec les Institutions ;

11- M. le Ministre, Conseiller Spécial auprès du Président de la République ;

12- M. le Ministre, Conseiller Spécial auprès du Président de la République chargé des Affaires Politiques ;

13- M. le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

14- M. le Général de Corps d’Armée, Chef d’État-major Général des Armées ;

15- M. le Général de Corps d’Armée, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ;

16- M. l’Administrateur Général, Directeur Général de la Police nationale ;

17- M. le Chef d’État-major Particulier du Président de la République ;

Et leurs adjoints.