JO 2020 : Hugues Zango offre sa première médaille olympique au Faso

Hugues Zango vient de réaliser une belle performance aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. L'athlète burkinabè a remporté la médaille de bronze en triple saut.

Médaille de bronze pour Hugues Zango en triple saut aux JO de Tokyo

Après sa qualification pour la finale du triple saut aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Hugues Zango avait eu droit à un tweet spécial d'encouragement de Roch Marc Christian Kaboré. « Je lui adresse tous mes encouragements afin qu'il réalise une performance victorieuse le 5 août prochain », avait ajouté le président burkinabè.

Auréolé de ce soutien présidentiel, Hugues Fabrice Zango rêvait de réaliser l'exploit pour son Faso natal. Celui de décrocher la première médaille de l'histoire du pays des hommes intègres. Mais la tâche ne fut pas du tout aisée pour ce doctorant en Génie électrique, qui a fait de cette discipline sportive sa seconde religion.

Les débuts de cette finale, ce jeudi 5 août, n'étaient pas du tout faciles pour l'athlète burkinabè, qui sentait comme un engourdissement de ses membres inférieurs. En témoignent ses premiers sauts à 15 mètres 91 et 16 mètres 93. Seule la troisième tentative a été salvatrice, avec un bond de 17 mètres 47, proche de son record personnel en extérieur de 17 mètres 82. Il ne fera pas mieux par la suite. Aussi, a-t-il été classé troisième (médaille de bronze) de la compétition derrière le Portuguais Pedro Pichardo (17 m 98) et le Chinois Yaming Zhu (17 m 57), respectivement médaille d'or et médaille d'argent. Ce n'était certes pas la médaille dont il rêvait, mais elle est bonne à prendre pour une nation qui n'était, jusque-là, jamais montée sur le podium olympique.

« Je viens de suivre de bout en bout la magnifique performance de notre grand champion Hugues Zango, qui offre au Burkina Faso sa première médaille olympique. Merci, Hugues, pour cette médaille de bronze. Nous sommes tous fiers de toi » a à nouveau tweeté le président Roch Kaboré.