Mgr Ignace Bessi à Gbagbo et Ouattara: "Que ce virage ne tourne pas en mirage"

Évoquant les chaleureuses retrouvailles du mardi 27 juillet dernier, entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, l' Eglise catholique de Côte d'Ivoire, par la voix de Mgr Ignace Bessi Dogbo, a souhaité que cet important pas sur le chemin de la réconciliation ne soit pas une vue de l’esprit.

Mgr Ignace Bessi Dogbo: « Évitez que les oiseaux de mauvais augure puissent jeter l’huile sur le feu »

Mardi 27 juillet 2021, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, les deux ex-adversaires politiques, se sont retrouvés au palais de la présidence, dans une ambiance détendue et fraternelle. La rencontre entre les deux hommes, longtemps attendue par les Ivoiriens, a été suivie avec un grand intérêt par l' Eglise catholique ivoirienne. Évoquant le sujet quelques jours après ces retrouvailles chaleureuses, Mgr Ignace Bessi Dogbo, président de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire, s'est réjoui que cette rencontre ait permis de briser le mur de glace entre ces deux hommes politiques, de décrisper l’atmosphère politique pour ainsi offrir une nouvelle chance à la paix et à la réconciliation dans le pays.

« Il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix (…) quand des hommes sont forts et recherchent l’intérêt de leur peuple, il y a un temps qu’on appelle le Kairos, le temps favorable qu’il faut savoir saisir pour aller à la paix. Et je pense que ce geste qui a été posé lors de la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et l’ancien président Gbagbo, c’est un geste qui vient à point nommé pour permettre d’avancer. C’est un élément important dans ce processus acharné de la réconciliation. Et pour nous, église catholique, qui avons dégagé une vision d’une Église Communion autonome au service de tous (…) afin d’accompagner le processus de la réconciliation, nous ne pouvons que nous réjouir que ce processus en cours durant plusieurs années dans le pays, ait atteint un stade important non négligeable », a-t-il laissé entendre.

L’archevêque métropolitain de Korhogo a souhaité que cet important pas vers la réconciliation ne soit pas une vue de l’esprit; « que ce virage ne tourne pas en mirage, parce que ce virage peut devenir un mirage si on ne joue pas franc-jeu. Il faut que ces gestes se multiplient et qu’on aille de hauteur en hauteur jusqu’arriver au sommet de la montagne où se trouve la paix pour tous ». Pour entretenir cette lueur de paix dans le pays, Mgr Bessi conseille aux présidents Ouattara et Gbagbo d’« éviter que les oiseaux de mauvais augure qui n’ont pas intérêt à ce que la réconciliation advienne, puissent jeter l’huile sur le feu. Nous sommes des hommes, effectivement on peut biaiser, mais regardons le fait brut, il n’aurait pas pu exister il y a quelque temps, mais il a existé, il faut lui donner tout le sérieux, la gravité, la valeur qui doivent recouvrir cette rencontre et lui donner toutes ses chances de permettre une accélération du processus dans la vérité, la transparence, la clarté et dans la recherche de l’intérêt commun, les intérêts particuliers ne conduiront pas à la paix », a fait savoir Mgr Ignace Bessi Dogbo.

Avec Sercom Education Catholique de Côte d'Ivoire