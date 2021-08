PSG: Nasser Al-Khelaïfi veut Lionel Messi aux côtés de Neymar

C’est fini entre Lionel Messi et le FC Barcelone. Le PSG se positionne comme le grand favori pour signer l'attaquant argentin, libre de tout contrat, selon Gianluca Di Marzio.

Le PSG, grand favori pour recruter Messi

Comme annoncé par les Blaugranas, Lionel Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. Si une prolongation avec le club catalan était relayée avec insistance ces dernières heures, la Pulga est désormais libre de signer où il le souhaite pour la suite de sa carrière. Une nouvelle qui ne manque pas de réveiller le chant des sirènes parisiennes.

C’est tout d'abord un grand désir de Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale française, tandis que le récent vainqueur de la Copa América souhaiterait retrouver Neymar, son ancien coéquipier à Barcelone. Par ailleurs, le spécialiste italien du mercato ajoute que les premiers contacts pour faire venir Messi à Paris ont déjà été initiés.

RMC Sport confirme que les négociations sont en cours entre le PSG et Lionel Messi, Paris étant très attentive à la situation et souhaitant trouver une issue positive dans ce dossier. La radio française ajoute que la Pulga discute depuis plusieurs heures avec le club parisien.

DAZN Brésil rapporte également que Messi échange directement avec le PSG afin de trouver une entente financière. Le média auriverde glisse que le sextuple Ballon d'Or pourrait même se rendre bientôt à Paris.

Le PSG fait partie des prétendants pour l'accueillir, principalement parce que le club de la capitale semble être le seul à en avoir les moyens avec Manchester City. Cependant, entre l'officialisation de Jack Grealish et la probable arrivée de Kane, les Citizens vont déjà débourser près de 250 millions d'euros pour renforcer leur secteur offensif. Sûrement trop pour espérer faire venir Messi.

Arrivé en 2000, la légende du Barça n'a finalement pas pu signer un nouveau bail avec le club catalan comme indiqué via un communiqué ce jeudi soir : «en dépit d'un accord entre le FC Barcelone et Lionel Messi et l'intention des deux parties de signer un nouveau contrat ce jeudi, cela ne sera pas possible en raison des obstacles structurels et financiers.»