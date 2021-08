La nouvelle chanson "Massaii" de Debordo Leekunfa jugée ''médiocre''

La nouvelle chanson de l’artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, intitulée Massaii, est fortement critiquée. Après Eunice Zunon, la blogueuse Channel T a laissé un commentaire assez négatif sur la chanson d’Opa la nation.

Channel T: "Debordo Leekunfa, le son est médiocre. Tu as manqué d'inspiration‘’

Après une longue période d'absence, Debordo Leekunfa est de retour sur la scène musicale. L'artiste a en effet devoilé une nouvelle chanson le 31 juillet dernier, intitulée Massai. Cependant, force est de constater que cette nouvelle production de l’ex-meilleur ami de feu Dj Arafat, est fortement critiquée.

C’est d’abord la web comédienne Eunice Zunon qui a été la première à se plaindre, en affirmant qu’elle ne comprenait rien du tout de Massai du Mimi. ‘’Peut-être, si j'écoute dans voiture, je vais entendre ce qu'il dit parce que là là vraiment...Je ne comprends pas mon débor‘’, a posté Bp Bouche pointue sur sa page Facebook.

Quelques jours après, c’est la blogueuse Channel T qui, à travers un message posté sur la toile, fait savoir que la chanson est médiocre, tout en affirmant que le Coupé-décalé n’a pas encore trouvé le digne successeur de Dj Arafat.

‘’Je viens d'écouter massaii. Je n’aime pas avoir à le dire mais je me rend vraiment à l'évidence. A deux ans de son départ. Arafat est mort, le Coupé-décalé aussi. Le coupé-décalé n'a pas encore son guide, aucun chef de fil. Debordo Leekunfa, le son est médiocre; tu as manqué d’inspiration ou du moins, tu n'en as plus. Trop de dédicace, trop de cacophonie, aucune maturité, zéro émotion, sonorité fade avec un soupçon de Dj Arafat dans la dernière minute. Toi-même, va réécouter le son et reviens nous vite avec quelque chose de plus enjouée et de plus potable‘’, a-t-elle posté.