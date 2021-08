Santé : Voici comment les 47 milliards de Primes Covid ont été gérées

Pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le gouvernement ivoirien avait alloué une cagnotte d'environ 47 milliards FCFA en guise de primes Covid. Face aux incessantes récriminations quant à la gestion de ce fonds, le ministère de la Santé est monté au créneau pour faire le point.

Primes Covid-19 : « S’il y a des agents qui ont été omis... ces derniers peuvent se signaler »

Jeudi 5 août 2021, Dr Aka Koffi Charles a animé une conférence de presse sur la gestion de la prime Covid, qui constitue, à ce jour, une pomme de discorde entre les agents de santé, bénéficiaires de cette prime, et les gestionnaires de cette manne financière.

À en croire le Directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU), 43 497 000 000 de FCFA constituaient en effet le premier paiement exceptionnel aux agents de santé, qui a été décidé sur instruction du président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit, à travers cette action, d'encourager ces hommes et femmes qui sont en première ligne dans la riposte contre cette pandémie.

« Dans le souci d’une justice équitable et afin de mener une lutte plus rigoureuse contre cette pandémie mortelle, l’État de Côte d’Ivoire a mis à la disposition du ministère, une enveloppe supplémentaire de 3 477 526 667 FCFA », a précisé Dr Aka Koffi, avant d'expliquer : « Cette nouvelle somme dégagée le 8 janvier 2021 a eu pour objectif de régler quatre mois de primes des agents omis ou partiellement payés au titre de l’année 2020. »

Les bénéficiaires de cette nouvelle enveloppe, a rappelé le Dir. Cab, étaient les fonctionnaires en attente de premier mandatement, les fonctionnaires nouvellement affectés et les contractuels. Kafouba Touré, Directeur administratif et financier du ministère de la Santé, a pour sa part signifié qu’à ce jour, 2 943 585 000 FCFA ont été ordonnancés pour payer les agents. Soit 1 748 085 000 FCFA pour 3 396 fonctionnaires et 1 195 500 00 de FCFA pour 6 913 agents contractuels.

Cependant, certains bénéficiaires continuent de grogner, car n'ayant pas encore perçu leur part de prime dans cette cagnotte. Pour ces derniers, les conférenciers rassurent qu'il reste un solde de 129 723 000 FCFA pour la prise en charge d’éventuels fonctionnaires omis et 404 220 667 FCFA pour d’éventuels contractuels omis. « S’il y a des agents qui ont été omis ou qui n’ont pas reçu la totalité de leur paie par mégarde, ces derniers peuvent se signaler avec des preuves à l’appui en vue d’une prise en charge de leur situation », ont-ils conclu.