Fête de l'indépendance : Charles Blé Goudé parle aux Ivoiriens

Charles Blé Goudé a livré un message aux Ivoiriens à la veille de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a tenu à partager une leçon de vie avec ses compatriotes.

Charles Blé Goudé : "Excellente fête de l'indépendance"

La Côte d'Ivoire célèbre le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance le samedi 7 août 2021. À cette occasion, Charles Blé Goudé n'est pas resté silencieux. L'ancien ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Laurent Gbagbo a laissé un message aux Ivoiriens. "Bonjour à toutes et à tous. À la veille de la célébration de l'indépendance de notre pays, je voudrais partager avec vous, cette leçon de la vie que j'ai découverte dans mes balades comme je vous y ai habitués", a déclaré Charles Blé Goudé depuis La Haye.

Dans son message, l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) invite ses compatriotes à avoir un but, mais surtout un rêve. "Battez-vous et donnez-vous les moyens légaux et nécessaires pour les réaliser. Excellente fête de l'indépendance", a dit l'ancien détenu de la prison de Scheveningen.

Définitivement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) en mars 2021, celui que l'on surnommait le "général de la rue" attend de rentrer en Côte d'Ivoire. Jugé conjointement avec son mentor Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé était accusé de crimes contre l'humanité qui auraient été commis lors de la crise postélectorale de 2010-2011. "Moi j'ai confiance dans les propos du président Alassane Ouattara, qui malgré la condamnation du président Gbagbo à 20 ans de prison, l'a fait rentrer. Il l'avait promis et il l'a fait et je sais qu'il va le faire pour moi. J'ai confiance en lui et je m'en remets en lui", avait-il soutenu lors d'un entretien accordé à TV5 Monde.