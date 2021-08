Abobo : De redoutables cambrioleurs dans les filets de la police

La police criminelle s'est brillamment illustrée dans la commune d'Abobo. Elle est parvenue à interpeller les membres de deux gangs redoutés dans le cambriolage de magasins et de vols à mains armées.

Abobo : La police criminelle frappe un grand coup

Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 juillet 2021, les éléments de la police criminelle ont mis le grappin sur cinq malfrats appartenant à deux gangs. Les bandits se sont spécialisés dans le cambriolage de magasins et dans les vols à mains armées. Ils ont été arrêtés entre 23 heures et 3 heures du matin, a-t-on appris auprès de la Direction générale de la police nationale (DGPN).

Selon notre source, le premier gang, composé de TA et SS, est l'auteur de plusieurs attaques commises dans la commune populaire d' Abobo. SS et son complice opèrent à l'aide d'armes à feu. La Direction générale de la police nationale révèle que le second gang qui a pour membres YE, EM, AKJ n'hésite pas à attaquer les magasins à l'aide de pieds de biche, de machettes et de pioches.

Fort heureusement, la police criminelle vient de mettre fin au règne de ces cinq lascars pour la quiétude des populations d'Abobo. Interrogés, ces deux gangs ont reconnu être auteurs de plusieurs cas de cambriolage de magasins et de vol à mains armées, rapporte la Direction générale de la police nationale. Les cambrioleurs devraient être conduits devant le parquet afin de répondre de leurs actes.