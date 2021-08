61è anniversaire: Brassivoire magnifie la Côte d'Ivoire avec Yodé et Siro

Brassivoire et les célèbres Artistes Zouglou Yodé et Siro, Ambassadeurs de sa marque phare IVOIRE, ont tenu à célébrer avec les Ivoiriens la date phare du 7 Août à travers une campagne de communication débutée depuis le 02 Août 2021.

Brassivoire souhaite une belle fête d'indépendance aux Ivoiriens

La Fête Nationale est une occasion de réjouissance pour les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d’Ivoire. A cette occasion, les Ivoiriens aiment partager leur fierté et leur joie de compter parmi les ressortissants d’un des pays-phares de l’Afrique de L’Ouest réputé pour son sens de l’hospitalité et de la fraternité.

IVOIRE, la marque emblématique de la société Brassivoire partage des caractériques qui ont favorisé son adoption rapide et son positionnement durable dans le cœur des Ivoiriens : Une étiquette avec des couleurs issues du drapeau national, la présence de la carte de la Terre d’Ivoire sur l’étiquette et le partage de valeurs communes telles que la joie en toutes circonstances, et la fierté d’appartenir à un pays ouvert qui s’enrichit de ses différences.

Personne ne pouvait mieux incarner à la perfection ces valeurs que Yodé et Siro, artistes adulés par l’ensemble des Ivoiriens et ambassadeurs par excellence de la musique zouglou, identité musicale de la Côte d’Ivoire.

A travers une campagne de communication débutée le 02 Août dernier, Brassivoire célèbre les Ivoiriens et toutes les personnes vivant avec eux par le truchement de ces 2 stars qui magnifient l’héritage le plus important pour tous les habitants de ce pays : La Côte d’Ivoire elle-même, et toutes les valeurs positives qu’elle porte.

Ces actions sont les prémices d’activités ultérieures pour renforcer le lien de la marque avec ses consommateurs et tous ceux qui se retrouvent dans les idées qu’elle promeut. Un Road Trip est prévu à l’intérieur du pays pour exporter la joie, « l’Enjaillement » et la bonne humeur dans chaque recoin de la Côte d’Ivoire.

C’est également l’occasion pour le Groupe YES (Yodé Et Siro) de remercier les Ivoiriens qui les couvent de leur affection depuis 25 ans d’une carrière ou rivalisent l’excellence et la qualité, valeurs chères à l’entreprise Brassivoire. Bonne fête de l’Indépendance à la Côte d’Ivoire, Notre plus bel Héritage.

Installée depuis 2015 en Côte d’Ivoire, Brassivoire a lancé sa première bière « Ivoire » brassée en Côte d’Ivoire, le 14 novembre 2016. Après 5 années d’existence, Brassivoire possède un portefeuille de marques de très grande qualité, à savoir Ivoire, Heineken, Desperados, Smirnoff Ice (Boisson à base de vodka aromatisée au citron) et Rhino, boisson énergétique sans alcool.

Brassivoire compte aujourd’hui plus de 270 employés, 2 lignes d’embouteillages et participe activement à l’amélioration des conditions de vie des populations de Côte d’Ivoire à travers sa politique de responsabilité sociétale et environnementale dénommée « Brewing a Better World, Brassons un monde meilleur ».