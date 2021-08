Omis par la FIF, Didier Drogba célèbre la fête de l'indépendance en chef

Didier Drogba a tenu à célébrer, à sa manière, le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans un message posté sur son compte Twitter, l'ancien capitaine des Éléphants a souhaité une bonne fête à ses compatriotes ivoiriens.

Didier Drogba : « Bonne fête de l’indépendance à tous mes frères et sœurs ivoiriens »

7 août 2021, la Côte d'Ivoire célèbre le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Même si pour des raisons liées à la pandémie de la Covid-19, les autorités ivoiriennes ont réduit cette célébration à une sobre cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel d'Abidjan, c'est bien sur les réseaux sociaux que les Ivoiriens se sont véritablement lâchés pour fêter leur indépendance. Chacun y allant de son inspiration.

Du côté de la Fédération ivoirienne de football (FIF), c'est une affiche qui marque cette célébration. Sur cette affiche, qui a d'ailleurs suscité une vive polémique sur la toile, l'on peut distinguer les photos de Laurent Pokou, Abdoulaye Traoré, Yaya Touré, Amad Diallo, et les footballeuses Ida Guehai et Rebecca Ello. Omettant ainsi celle de l’emblématique capitaine et du meilleur buteur de tous les temps des Eléphants de Côte d’Ivoire, Drogba Didier.

« L'affiche publiée par la FIF en ce jour d'indépendance crée débat... On remarque que Didier Drogba n'y est pas présent ! », fait remarquer un internaute dans un tweet. « Il est candidat pour présider la FIF vous ne trouvez pas logique qu’il n'apparaît pas sur une affiche actuellement… », a commenté, un autre, soutenu par un troisième : « Il est candidat au poste de président de la FIF, le comité de normalisation ne peut pas lui faire une fleur. »

Quoi qu'il en soit, Didier Drogba a lancé un tweet dans lequel il souhaite : « Bonne fête de l’indépendance à tous mes frères et sœurs ivoiriens. » Dans ce tweet, la légende de Chelsea est habillée dans une tenue d’apparat de chef africain, avec la couronne sur la tête, le collier autour du cou et la canne en main. Une sorte d’intronisation pour ce candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Ne dit-on pas qu’une seule image est plus parlante que mille mots ?