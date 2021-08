La Côte d’Ivoire prête à recevoir le Congrès de l’Union Postale Universelle

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a visité le 7 août 2021 à Abidjan, le site du 27ème Congrès postal universel à l'Hôtel Ivoire. Au terme de la visite, il a indiqué que la Côte d'Ivoire est fin prête pour accueillir cet événement de portée mondiale.

Congrès de l'UPU : La Côte d'Ivoire est prête à recevoir les participants, indique le Premier Ministre Patrick Achi

« La Côte d’Ivoire est prête à recevoir cet important Congrès de l’Union Postale Universelle que nous attendions depuis vingt ans. C’est un évènement historique pour notre pays que d’être le premier pays en Afrique au Sud du Sahara, et le premier pays sur le continent africain, depuis les indépendances, à recevoir un tel Congrès mondial… On sera tous à pied d’œuvre pour que cet évènement soit un succès à la mesure des attentes des postiers du monde, de son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et du peuple ivoirien », a-t-il dit.

Le Chef du gouvernement a également rassuré les participants, issus de 192 pays composant l’UPU, que la Côte d’Ivoire a les capacités de mettre à leur disposition des installations et équipements aux normes et standards internationaux. Les questions de logistique, notamment la connectivité, l’hébergement, les salles de réunions, les infrastructures, la santé, le transport… ont, selon lui, trouvé des réponses satisfaisantes.

Le Premier Ministre était accompagné d’une importante délégation ministérielle et du Directeur Général de l’Union Postale Universelle, Bishar Abdrahman Hussein. Le 27ème Congrès postal universel se tient du 9 au 27 août 2021. Il a pour thème : « Digitalisation des services postaux, développement du e-commerce».

Source : Primature