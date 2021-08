Gbagbo laisse le FPI à Affi N'guessan : Goëtzinger salue une victoire

Va-t-on assister à la fin du bras de fer entre Pascal Affi N'guessan et Laurent Gbagbo pour le contrôle du FPI (Front populaire ivoirien) ? A l'occasion du comité central tenu le lundi 9 août 2021 au Palais de la culture, l'ancien chef d'État a révélé qu'il entend abandonner le parti à la rose aux mains du député de Bongouanou. De quoi réjouir Geneviève Goëtzinger, une proche du "lion" de Moronou.

Le FPI désormais aux mains de Pascal Affi N'guessan

Laurent Gbagbo refuse de mener la bataille contre Pascal Affi N'guessan pour la présidence du FPI (Front populaire ivoirien). L'ancien détenu de la prison de Scheveningen qui a regagné la Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, a pris la décision d'abandonner le parti des frontistes aux mains de son ex-Premier ministre.

"Quand Affi a vu que Assoa quittait le Ghana, il a compris que c’était sérieux. J’ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. Katina m'appelle d’Accra pour me dire qu'Affi veut effectivement venir te voir pour te remettre le parti. J’ai demandé qu’il vienne me voir directement. Premier tête-à-tête à 3 de 1h et plus. Habiba Touré était là. Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant: il donne le parti et il devient premier vice président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que c’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi", a révélé Laurent Gbagbo le lundi 9 août 2021 lors d'un comité central au Palais de la culture.

Tout ceci a conduit le "Woody" de Mama à prendre la décision de laisser Affi N'guessan diriger le FPI. Le FPI, c’est nous. Nous allons changer de nom. C’est tout ! On nous a envoyé Affi. On peut nous envoyer beaucoup d’autres choses…je souhaite que le comité central adopte cette tactique", a lâché Laurent Gbagbo. Geneviève Goëtzinger, proche du député de Bongouanou, n'a pas pu cacher sa joie devant ce qu'elle considère comme une victoire d'Affi. "Laurent Gbagbo prend acte qu’il n’est pas le président du #FPI et lance un nouveau parti. Discours sur une tonalité d’amertume et de rancoeur [email protected]_affi qui vient incontestablement de remporter une première manche", s'est réjouie l'ancienne journaliste française sur son compte Twitter.