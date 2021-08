RTI: Vives critiques contre l'équipe de production de Wozo vacances

Une dame a dénoncé une grosse tricherie au niveau de l'organisation de l'émission de divertissement dénommée Wozo vacances.

La crédibilité de l'émission Wozo vacances fortement contestée

''Quand trop devient trop, il faut un changement'', a écrit une responsable de groupe ayant pris part à l'émission de divertissement pour enfants, dénommée Wozo vacances. Après l'élimination de son groupe, cette jeune femme dont l'identité n'a pas été dévoilée, a décidé de tout déballer. Elle a révélé qu'un membre de l'équipe de production de l'émission lui a demandé de l'argent afin de qualifier son équipe pour le tour suivant. Chose qu'elle dit avoir refusée et qui a donc occasionné l'élimination de son groupe .

"Je suis la présidente d’un groupe ayant pris part à Wozo Vacances cette année. Permettez-moi s’il vous plaît de tout vous dire sur cette supercherie qui bat son plein. La veille de la manche éliminatoire où nous avons été sortis, je reçois un coup de fil d’un membre de l’équipe de production de Wozo m’informant de la conduite à tenir et à qui il faut verser l’argent. Je donne mon OK. Nous avons convenu d’un rendez-vous à Yopougon. Au cours de nos échanges, il m’a été demandé le paiement de la somme de 700 000 Francs CFA, puis de 600 000 Francs CFA. J’ai dit clairement que je ne suis pas en mesure de le faire. Après notre rencontre, j’ai fait une crise d’asthme et j’ai été hospitalisée. Mon téléphone crépita et lorsque l’un de mes collaborateurs qui avait mon portable décrocha, c’était mon interlocuteur de la journée au bout du fil qui venait aux nouvelles par rapport aux 600 000 FCFA. Et le lendemain, comme il me l’avait clairement indiqué, nous étions éliminés'' a-t-elle dénoncé.

Pour cette dernière, l'émission Wozo vacances qui met en compétition plusieurs équipes pour en désigner un vainqueur final, n'est qu'une mise en scène car les vainqueurs sont connus à l'avance. Ce qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. ''Nous déboursons beaucoup d’argent pour héberger, nourrir et soigner les tout-petits durant tout le temps que dure la campagne Wozo, et cela dans le seul but de les égayer. Nous sommes des mécènes qui prenons sur nous la responsabilité de le faire et à nos propres frais. L’esprit de Wozo Vacances a été violé. Je suis convaincue que beaucoup de groupes qui ont vécu cette injustice ont bien envie de la dénoncer, mais ne le font pas par peur de subir des représailles. Il est temps de lever le voile sur ce schéma odieux qui n’honore pas la Côte d’Ivoire. Parlons ! J’ai fait ma part'', a-t-elle ajouté.