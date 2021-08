Musique: Yabongo Lova se lance dans l'humanitaire

En marge de l'évènement dénommé ''Festival Antilope '' qu'il a organisé dans la ville de Daloa, le chanteur zouglou, Yabongo Lova, a posé de belles actions dans la Cité des antilopes.

Ce que Yabongo lova a fait à Daloa

Yabongo Lova a initié le '' Festival Antilope '' dont la première édition a eu lieu du 6 au 8 août dernier sur ses terres à Daloa, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un événement que le talentueux chanteur Zouglou a débuté non sans rendre hommage à son frangin Ange Didier Houon alias Dj Arafat décédé le 12 août 2019. '' J'ai une pensée pour toi mon frère. Je veux juste te dire que je réalise mon projet d'enfance dont je t'avais parlé et tu avais même promis de venir à Daloa chez moi, me soutenir. Hélas! 2 ans après, nous sommes à Daloa sans toi. Si et seulement si tu étais là frérot; ç'allait être un plaisir pour mes frères de Daloa de communier avec toi. Repose en paix frangin'', a posté Yabongo Lova sur sa page Facebook le 6 août dernier.

En plus d'avoir fait venir des artistes de renom à Daloa, Yabongo a posé des actions sociales. L'artiste et des membres de sa fondation dénommée "Bissafa" ont visité la maternité de l'hôpital général de Daloa afin de faire des dons aux nouvelles mamans. Dons estimés à 2 500 000 Fcfa. Le chanteur zouglou a également visité l'orphelinat Tomorrow's Hope de la ville de Daloa où il a offert des pâtes alimentaires, des vivres et non vivres, des sacs de riz, de l'huile, des trousseaux; le tout, d'une valeur de trois millions de Fcfa.

Pour terminer le festival Antilope, Yabongo a rénové la tombe d'une sommité de la musique ivoirienne, notamment Enersto Djédjé décédé en 1983. Des images de la tombe complètement rénovée, ont été postées sur la toile, suscitant la réaction de plusieurs internautes qui ont adressé des messages de remerciements à Yabongo lova.