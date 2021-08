RDC : Des centaines de miliciens déposent les armes à Béni

L'état de siège en vigueur depuis mai dernier dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), porte déjà ses fruits. Selon le bilan dressé par le porte-parole du gouverneur de la province du Nord-Kivu, au moins 600 membres des groupes armés se sont rendus, 328 armes ont été déposées et une centaine de collaborateurs des ADF ont été arrêtés au Nord-Kivu lors d'opérations militaires menées par les FARDC.

RDC: Les FARDC dressent le bilan de l'état de siège à Béni

À Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, a fait récemment le bilan des opérations menées par l'armée congolaise dans cette localité où l'état de siège décrété par les autorités, est en vigueur depuis mai dernier. « Aujourd’hui, nous sommes à plus de 625 parce qu’il y en a qui sont sortis hier, qui sont encore à Masisi. L’essentiel, qu’on sorte ces jeunes gens, ces Congolais qui se sont égarés qui viennent, qui déposent les armes et on va les prendre en charge. Je vous informe qu’il y a 328 armes qui ont été déposées par les groupes armés et les gens ne sont pas contents. Il y a à peu près 600 membres des groupes armés qui ont été neutralisés. Tous groupes armés confondus. Ça, c’est pour les groupes armés locaux », a expliqué le général de brigade Sylvain Ekenge.

« Pour les FDLR, on est arrivé à quelque chose comme 30 FDLR qui ont été neutralisés pendant l’état de siège. Et vous savez que c’est un travail qui se fait avec le secteur opérationnel Sokola 2 Nord- Kivu. Depuis le 6 mai, 145 collabos ont été arrêtés ici et ce sont les cellules dormantes des ADF. Il y a dix véhicules et 15 motos de l’ennemi saisis ici dans le territoire de Beni », a-t-il poursuivi, balayant du revers de la main les allégations selon lesquelles, l'état de siège instauré dans cette province de la RDC, est un cuisant échec. « Aujourd’hui, ils veulent qu’on en finisse parce qu’ils ne se retrouvent plus dans les aventures des fraudes et dans ce qu’ils font dans le soutien des groupes armés », a-t-il fait savoir.