Attendu ce mardi à Paris, Lionel Messi est tombé d'accord avec le PSG

L'attaquant argentin Lionel Messi est à Paris et sur le point d'être présenté par le Paris Saint Germain, pour clôturer le plus grand mercato de l'histoire du club français.

Lionel Messi: C'est officiel, la Pulga devient joueur du PSG

La star argentine est attendue dans les prochaines heures dans la capitale française. La signature de Léo Messi au Paris Saint-Germain affole la presse depuis plusieurs jours. Il devrait s’engager dans les prochaines heures avec le PSG. Le meilleur joueur de l’histoire du Barça devrait bien toucher 40 millions par an dans la Capitale, devenant le joueur le mieux payé de l’effectif devant Neymar. Son avion est attendu ce mardi en tout début d'après-midi à Paris. Il devrait passer la visite médicale en fin de journée puis signer son contrat de deux ans (plus un an en option) dans la foulée. Une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes.

"Accord trouvé pour un contrat de 3 ans dont une en option", précise le journaliste de France Info. "Le joueur arrive sur Paris cet après-midi pour passer la visite médicale ce soir ou demain matin", indique-t-il. Des détails restent à régler sur les droits d’image de Léo. Si l’Argentin était annoncé à l’aéroport du Bourget dans la journée de lundi où des centaines de supporters l’attendaient, ce dernier se relaxait tranquillement chez lui, à Barcelone. La raison de ce retard se trouverait dans les derniers détails du contrat à négocier.

Dimanche, il a préféré dédier au Barça ce qui était son dernier week-end de joueur libre. Dans les entrailles du Camp Nou où il a écrit sa légende, Messi, en larmes, a clamé son amour pour le club où il est arrivé à 13 ans. "Je n'avais jamais imaginé mes adieux car la vérité est que je n'y pensais pas", a-t-il déclaré, en révélant qu'il avait proposé de réduire son salaire de moitié pour pouvoir rester. Mais le Barça a renoncé à prolonger son énorme contrat, expiré en juin, qui faisait planer un risque trop élevé sur ses finances exsangues.