Simone Gbagbo : partir avec Gbagbo ou demeurer avec Affi ?

Après l'appel de Laurent Gbagbo à créer un nouveau parti politique, quelle sera la posture de son épouse Simone Gbagbo ? L'ancienne Première dame ivoirienne devra opérer un important choix pour la suite de sa carrière politique.

Simone Gbagbo prise entre Gbagbo et Affi N'guessan

Il n'y aura pas de bataille entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'guessan pour le contrôle du FPI (Front populaire ivoirien). Et pour cause, l'ancien président ivoirien a décidé de laisser ledit parti aux mains du député de Bongouanou. C'était le lundi 9 août 2021 à l'occasion d'un comité central.

"Katina m'appelle d’Accra pour me dire qu'Affi veut effectivement venir te voir pour te remettre le parti. J’ai demandé qu'il vienne me voir directement. Premier tête-à-tête à 3 de 1h et plus. Habiba Touré était là. Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant: il donne le parti et il devient 1er vice-président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi", a révélé le "Woody" de Mama.

Poursuivant, il a ajouté : "Aujourd’hui, je suis revenu de prison, il nous faut avancer. Je propose : laissons Affi avec l’enveloppe qu’il détient. Nous allons baptiser le FPI autrement. Nous allons continuer à lutter (...) Le FPI, c’est nous. Nous allons changer de nom. C'est tout !". Pour sa part, Affi N'guessan a pris acte de la décision.

Cependant, une grosse interrogation subsiste : que devient Simone Gbagbo ? En effet, en tant que 2e vice-présidente du FPI, l'ancienne Première dame est un poids lourd de ce parti. Au moment où Laurent, son compagnon de lutte des premières heures, s'engage dans une nouvelle aventure, prendra-t-elle la décision de le suivre ? Et si au contraire, Simone Gbagbo prenait le risque de rester avec Pascal Affi N'guessan, le seul maitre à bord du navire FPI? Il faut noter que l'ex-députée de la commune d'Abobo est arrivée en super star à la rencontre initiée par son époux. Rappelons que le couple Gbagbo bat des ailes depuis le retour du "Woody" à Abidjan le 17 juin 2021.