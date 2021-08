Incivisme sur les routes : Patrick Achi annonce une répression

Face à l'incivisme sur les routes ivoiriennes, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi se prépare à brandir le bâton. À l'occasion du lancement de la campagne "Stop à l'incivisme sur nos routes", le mardi 10 août 2021, le chef du gouvernement a annoncé un contrôle plus strict et la répression.

Patrick Achi lance la répression contre l'incivisme sur les routes

L'incivisme sur les routes n'a pas échappé aux autorités ivoiriennes. D'ailleurs, lors du lancement de la campagne "Stop à l'incivisme sur nos routes", le Premier ministre ivoirien a lâché le mot : "Plus de 5 milliards FCFA ont été mobilisés pour accélérer la réforme du permis de conduire, équiper le ministère des Transports en radars et accentuer la sensibilisation des usagers".

Amadou Koné, le ministre des Transports, qui prenait part à la cérémonie a laissé entendre qu'en 2013, 814 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation. Six ans plus tard, ce chiffre est passé à 1 465 avant de se fixer 1 509 en 2020. Poursuivant, le ministre ivoirien a fait remarquer que les piétons, les motocyclistes et les usagers des tricycles constituent la majorité des victimes (60 %), alors que les passagers d'autres véhicules représentent 40 %.

Tout ceci a conduit les autorités ivoiriennes à prendre des mesures afin de "stabiliser" le nombre d'accidents. En effet, selon Patrick Achi, l'objectif est d'inverser la courbe dans les 12 prochains mois, notamment à partir de juillet 2022, afin d'atteindre une réduction majeure dans les cinq prochaines années. Le Premier ministre ivoirien a révélé que dès septembre 2021 le contrôle sera plus strict sur les routes et l'incivisme sur les routes sera réprimé. La politique de contrôle et de répression sur l'ensemble du territoire national sera lancée à partir de septembre 2021. Il s'agira de digitaliser le contrôle routier grâce à un système de transport intelligent.

Le Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM), faut-il le rappeler, a livré le bilan de ses interventions de juillet 2021. Ainsi, on observe qu'il y a eu au total 2 641 interventions au cours desquelles 80 personnes sont décédées.