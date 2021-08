FC Barcelone : Ce que le club perd après le départ de Lionel Messi

Depuis le mardi 10 août 2021, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain, une décision initiée par le clan Messi. Une grosse perte pour le Barça.

Messi, une machine à millions pour le FC Barcelone

Si l'arrivée de Leo au sein de l’équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite du recrutement du club de la capitale française, du côté du FC Barcelone, c’est le regret. À Barcelone, les supporters blaugranas vivent un cauchemar. Impuissants face à l’incapacité du FC Barcelone à pouvoir conserver Lionel Messi, leur idole, les fans catalans ont vécu un supplice en voyant les images de l’Argentin quittant son domicile barcelonais pour s’envoler vers Paris, avant que ce dernier ne soit photographié avec un t-shirt « ici c’est Paris », puis avec la tenue officielle du PSG. Un véritable crève-cœur.

Un manque à gagner annuel de 137 M€ pour le Barça

Si le Barça s’est précipité à effacer toute trace de Messi sur les murs du Camp Nou, le départ de la Pulga reste un sacré coup dur. Émotionnellement bien entendu, mais aussi financièrement. Certes, le salaire mirobolant que touchait Messi en Catalogne (50 M€ par an) a fini par être un poids (trop) lourd pour les finances culés, mais l’Argentin rapportait aussi beaucoup d’argent. Alors que l’ensemble des médias espagnols confirment qu’il n’y a pas eu d’offre de la dernière chance du Barça, AS relaie dans son édition du jour un rapport de Brand Finance selon lequel le départ du récent vainqueur de la Copa América pourrait représenter un manque à gagner annuel de 137 M€ pour le Barça ! Un montant XXL pour un club en proie à de très gros soucis financiers.

Mais à quoi correspondent ces 137 M€ ? La société explique que les revenus commerciaux du club blaugrana pourraient connaître une baisse de 77 M€ ! Ensuite, le manque à gagner lié à l’absence de ventes de maillots et autres produits dérivés Messi, serait chiffré à 43 M€. Enfin, les recettes des jours de match diminueraient de 17 M€. Pas besoin d’en dire plus. Arrivé mardi à l'aéroport du Bourget en provenance de Barcelone, Lionel Messi (34 ans, 35 matchs et 30 buts en Liga pour la saison 2020-2021) a satisfait à la traditionnelle visite médicale avant de signer un contrat de deux ans (plus une autre année en option, ndlr), comme l'a annoncé le club de la capitale dans un communiqué ! D'après L'Equipe, "La Pulga" va percevoir 40 millions d'euros net par saison à Paris, en prenant en compte son salaire, ses primes et ses droits à l'image.

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est considéré comme une légende de son sport et une véritable source d’inspiration pour toutes les générations, sur et en dehors du terrain. ‘’Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris’’, a réagi Leo Messi après avoir paraphé son contrat. Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes’’, a-t-il exulté.