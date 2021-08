Affaire Ernesto Djédjé: Serge José Amessan fustige cadres et enfants

Après avoir réhabilité la tombe d’ Ernesto Djédjé, légende de la musique ivoirienne, le chanteur zouglou, Yabongo Lova, continue de recevoir de nombreux messages de félicitations.

Réhabilitation de la tombe d' Ernesto Djédjé: "Bravo et Merci Franck Bialy Mickaël dit YABONGO"

En marge de l’évènement ‘’Antilope Festival’’ qui a eu lieu du 6 au 8 août dernier à Daloa, Yabongo Lova a réhabilité la tombe d'Ernesto Djédjé, pionnier de la musique ivoirienne, décédé en 1983. ''En tant qu'artiste et fils de la région, je tiens, à travers cette première édition, à honorer feu Ernesto Djédjé, digne ambassadeur de la culture de Daloa. S'il était encore en vie, mon équipe et moi aurions fait de lui l'invité spécial de la Première édition de "Antilope Festival". Alors, pour sa mémoire, nous avons décidé de procéder à la rénovation de sa tombe dans son village à Tahiraguhé où il repose'', a confié l'artiste.

Cette action du Luché a bien évidemment suscité de nombreuses réactions. Pour l’animateur Serge José Amessan, c’est une belle leçon de vie que Yabongo a donnée à ses ainés. ‘’De la génération de ERNESTO à celle de YABONGO LOVA, il y a eu plusieurs personnalités, des cadres de valeur à Daloa et en Côte D'Ivoire. Il y a eu plusieurs Ministres issus de Daloa et même de la culture. Ses enfants sont eux aussi nombreux et ayant des moyens financiers. Ils prennent les droits d'auteur et s'en vont sans que personne ne songe à offrir une demeure éternelle au GNOANTRE NATIONAL. Aujourd'hui, ce garçon donne simplement une leçon à tous ces gens-là. Bravo et Merci Franck Bialy Mickaël dit YABONGO. Continue de marquer la musique ivoirienne de ton talent et de ton humanisme‘’, a-t-il indiqué.

Une autre icône de la musique Bété, Luckson Padaud, a, lui aussi, salué le grand geste du chanteur zouglou. ‘’Yabongo est notre fils. En plus du fait que nous fassions la musique, nous sommes tous originaires de Daloa. Il pose un geste noble en réhabilitant la tombe de Ernesto Djédjé. Je ne peux que le féliciter et le remercier. En tant que jeune artiste et en sa qualité d'originaire de Daloa, son action est comme une marque de reconnaissance de la valeur que représentait l'artiste Ernesto Djédjé. Il y a quelques années, avec le soutien du Premier ministre Soro Guillaume, je l'avais fait. Je suis donc heureux que mon fils Yabongo Lova m'emboite le pas‘’, a-t-il confié à Media Prime.