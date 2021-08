Programme Encorelles: Sortie de la Promotion Myss Belmonde Dogo

Dix-huit bénéficiaires du programme de formation politique dénommé Encorelles, ont reçu mardi 10 août 2021, leurs diplômes de fin de formation des mains de Myss Belmonde Dogo, ministre ivoirienne de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté.

Au terme de neuf mois de formation, les bénéficiaires de la première promotion du programme politique Encorelles, baptisé "Promotion Myss Belmonde Dogo", ont reçu, mardi, leurs diplômes de fin de formation. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Palm Club d' Abidjan. À l'initiative de ce programme destiné aux jeunes filles désireuses d'embrasser une carrière politique, Miss Madia Bamba, présidente du mouvement citoyen Bridge, qui n'a pas manqué de donner les objectifs de ce programme.

"Nous ne visons pas seulement la représentativité des femmes dans l'arène politique. Car nous sommes convaincues et comme l'expérience le montre, qu'il ne faut pas seulement se limiter à la représentation pour les instances électives et semi-électives. Il faut faire en sorte que les femmes puissent mieux porter les questions qui les touchent en particulier et celles des citoyens en général, peu importe leur statut", a-t-elle expliqué.

Miss Madia Bamba a par ailleurs félicité les nouvelles diplômées qui, en dépit de la pression, ont su montrer, durant ces neuf mois de formation, leur détermination à créer la Côte d'Ivoire de demain. " Je suis convaincue que vous avez été bien formées et que cette formation que vous avez suivie, vous servira pour qu'en 2025, nous ayons plus de jeunes filles candidates aux prochaines élections", a déclaré la ministre Belmonde Dogo, marraine de la promotion qui porte son nom. La députée de Guibéroua a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils à ses filleules.

"L'appartenance à un parti politique ne doit pas vous faire oublier votre rôle de femme. Ne versez pas dans les querelles politiques", a-t-elle conseillé. Et d'exhorter ses filleules à cultiver les valeurs telles la résilience, la loyauté, la conviction et la disponibilité. Au nom des bénéficiaires, Mlle Seri Rosa Audrey a témoigné sa gratitude à l'initiatrice du programme Encorelles, ainsi qu'à la ministre Belmonde. Elle a promis de faire bon usage des acquis de cette formation. La cérémonie s'est tenue en présence de la représentante du ministre Touré Mamadou en charge de la Jeunesse, qui a également donné de sages conseils aux nouvelles diplômées.