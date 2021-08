Titrologie : « Gbagbo en danger; Ce qui a été préjudiciable à Affi »

La Titrologie du 12 août 2021 est principalement alimentée par les bisbilles qui ont cours au Front populaire ivoirien (FPI). Laurent Gbagbo et pascal Affi N’Guessan, les principaux acteurs de cette bataille de leadership au sein de la gauche ivoirienne sont passés au scanner par la presse ivoirienne. L’arrestation au Mali de Ben Souk, un proche de Guillaume Soro, fait également les choux gras des journaux du jour.

Titrologie : « Le plus dur commence pour Affi »

Le divorce est désormais consommé entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan. L’ancien président ivoirien a jeté l’éponge face à son Premier ministre en décidant de créer un nouveau parti politique. En exclusivité, L’Inter explique « Comment le camp Affi a accueilli la nouvelle ».

Dans le même temps, « Gbagbo se prononce sur son avenir politique » dans Le Temps. « Les GOR dans une nouvelle galère », estime Le Rassemblement. Pour Soir Info, « Gbagbo en danger », puis, le confrère explique ce qui a été préjudiciable à Affi N’Guessan ». « Le plus dur commence pour Affi », croit savoir L’Expression. « Ce que nous reprochons à Pascal Affi N’Guessan », note un membre du Conseil constitutionnel à la une de Dernière Heure.

A propos du projet de création d’un nouveau parti politique, Le Patriote explique « Ce qui va fatigué Gbagbo », avant de mettre en lumière « les trois obstacles qui se dressent sur son chemin ». « Le silence dérangeant de Simone Gbagbo », écrit le confrère. « Simone, le pari secret d’Affi ? » titre le quotidien Aujourd’hui. « Simone Gbagbo en sursis; Affi N’Guessan enfin libéré ! » indique Le Rassemblement.

« Gbagbo pleure ses échecs devant les réalisations de Ouattara », apprend-on de Le Matin. Et L’Essor ivoirien d’ajouter : « Les agoras font place aux grands chantiers. » « Gbagbo demande à Ouattara, ce qu’il a refusé à Affi », se désole Le Matin. Et le journal de poursuivre : « Désormais, Gbagbo sera traité comme un adversaire. » Tous ses remue-ménages, querelles et incompréhensions au sein du parti à la rose font s’écrier Notre Voie : « Le FPI, un véritable gâchis ! »

L’autre information du jour, c’est l’arrestation dans la capitale malienne de Sess Soukou Mohamed dit Ben Souk. « Ben Souk arrêté à Bamako », titre Générations nouvelles. Et le journal proche de Guillaume Soro d’ajouter : Quand la junte malienne fait le jeu du régime d’Abidjan. » « Ben Souk, proche de Guillaume, arrêté à Bamako », confirme Le Jour Plus. Et Notre Voie de poursuivre : « Réfugié au Mali depuis 2019, un proche de Soro enlevé par des hommes encagoulés à Bamako. »

« Le PDCI-RDA quadrille le pays », titre Le Nouveau Réveil. « 40 mille agents recenseurs à recruter », lance Le Mandat. « La pyramide, propriété de l’État, l’énorme coup de poker réussi par Bruno Koné », indique Le Miroir d’Abidjan. 12 août 2021, An 2 du décès de DJ Arafat, « le coupé-décalé à la recherche d’un nouveau Roi », s’exprime L’Expression pour clore la Titrologie de ce jeudi.