Josey et Emma Lohoues se réconcilient, ce qui s'est passé au Plateau

L'actrice ivoirienne Emma Lohoues et la chanteuse Josey étaient présentes le mercredi soir lors de la conférence de presse inaugurale du Festival Coming to Côte d'Ivoire. Ce qu'il s'est passé entre ces deux ex-amies.

Josey et Emma Lohoues se sont parlé

La chanteuse Josey et l'actrice Emma Lohoues étaient par le passé deux grandes amies. Ces deux charmantes dames qui s’affichaient comme les meilleures copines du monde et passaient du bon temps ensemble, se sont éloignées sans que l'on n’en sache la principale raison.

On se souvient encore de la chaude empoignade entre ces deux femmes, qui avait défrayé la chronique en février 2019. Un message posté sur snapchat par un compte portant le nom de ''Josée Priscille'', avait laissé ce commentaire assez amer : « Ça compte les dollars sur snap et ça va à Dubai sans son animal de compagnie».

Reprochant à la chanteuse d'être l'auteure du post qui s'attaquait ouvertement à son amie fidèle Ozoua, Emma Lohoues était entrée dans une colère noire et n'avait pas manqué d'apporter la réplique.

''Mon animal de compagnie vaut dix mille fois ta vie et même ton avenir brouillé ma chérie ! Mes dollars t’ont fait mal ? Mais on dit que je me prostitue pour avoir ça non ? Fais aussi ou bien ? Toute ta vie de prostituée ne t’a rien apporté ? Normal, si tu le fais gratuitement... Apparemment ton métier ne te rapporte rien'', avait répliqué Emma Lolo.

Il s'en était suivie une série d'invectives assez grossières entre la chanteuse et l'actrice. Invitée en octobre 2020 à l'émission ''Accusé, levez-vous'', diffusée sur Trace FM, Emma Lolo avait fait savoir que son amitié avec l'ex-copine de l’international ivoirien, Serey Dié Geoffroy, est une histoire ancienne.

''C'est mon ex-petite sœur. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Je ne peux pas être en train de te soutenir contre vents et marées et un matin, j'entends que c'est toi qui crache sur moi... Dans ce cas, pour moi, tu n'existes plus", a lâché Emma Lohoues.

À l'occasion de la conférence de presse inaugurale du festival ''Coming to Côte d'Ivoire'', mercredi 11 août à l'hôtel Pullman au Plateau, Josey et Emma Lohoues se sont parlé. Arrivée la première, Josey a été installée aux côtés de plusieurs autres artistes. À son arrivée, peu après, Emma Lohoues prendra place à la table de séance avant d'aller saluer quelques connaissances dans le public.

Elle s'est d’abord dirigée vers le président du festival, Souleymane Koné qui lui a soufflé quelques mots à l'oreille. Elle s'est ensuite dirigée vers Josey. Le sourire en coin, la chanteuse a eu un bref échange avec la belle Emma Lolo.

La scène a été captée par les paparazzi et la vidéo est aussitôt devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant la réaction de plusieurs internautes qui se sont réjouis de voir les deux femmes se parler à nouveau.