Affaire 12 août: Digbeu Cravate répond à Marc Zopo, oncle de Dj Arafat

L’humoriste ivoirien Digbeu Cravate a répondu à Marc Zopo qui, récemment, dénonçait un boycott des festivités en hommage à feu Dj Arafat.

Digbeu Cravate: ‘’ Y a pas de boycott. Personne ne boycotte Dj Arafat ‘’

L’oncle de feu Dj Arafat, Marc Zopo, a récemment déploré le fait qu’un festival dénommé ‘’Coming to Côte d’Ivoire‘’ aura lieu les 12, 13 et 14 août à Abidjan, à la même période que les festivités devant marquer la commémoration de l’an 2 du décès d’Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Pour l’oncle de Dj Arafat, il s’agit tout simplement d’un boycott.

" Je suis choqué de constater qu’il y a un festival avec plein d’artistes de Côte-d’Ivoire le 12 août !! Pourtant, cette date commémore le décès de Dj Arafat. Je suis triste. Pourquoi vouloir boycotter cette date ? Le comble, sur l’affiche, il y a des artistes qui disent chaque jour qu’ils aiment Arafat !! C’est méchant...", a-t-il dénoncé dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

Face à ces propos, l’humoriste Digbeu Cravate a apporté une réplique. «Quand j’apprends cela, c’est un peu triste. Est-ce à dire que, désormais, le 12 août, on ne doit plus rien faire comme événement à Abidjan?», s’est-il interrogé au micro de viberadio. Avant d’ajouter: « Y a pas de boycott. Personne ne boycotte personne. Le 12 Août, on sera tous à la commémoration du décès d’Arafat et dans la soirée, on se retrouvera au festival “COMING TO CI” à l’INJS ».

L’an 2 du décès du roi du Coupé-décalé, sera célébré du 11 au 12 août 2021 dans le village de Cocody Blockauss. Avec le programme suivant: Messe d’action de grâce, Libation sur la tombe, Danse Atchan, Maracana de Nuit, Maquis géant, Prestations artistiques, Ambiance Dj.