L’Angola et les Comores se bousculent aux portes de la Côte d’Ivoire

En séjour en Côte d’Ivoire à l’occasion du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) qui se déroule actuellement à Abidjan, le Ministre angolais des Télécommunications, Manuel Homem, et son collègue comorien Ahmed Ben Saïd Jaffar, ont profité pour échanger avec le Premier ministre ivoirien Patrick Achi dans le cadre du renforcement de la coopération entre leurs pays différents.

Coopération : la Côte d’Ivoire et l’Angola pour le renforcement de leur coopération

Au terme d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, le 11 août 2021 à Abidjan, le Ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Manuel Homem, a indiqué que la Côte d’Ivoire et son pays vont renforcer leur coopération. « Nous sommes en Côte d’Ivoire dans le cadre du 27ème Congrès postal universel. Nous sommes porteur d’un message du Président de République Populaire d'Angola, João Lourenço, à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

Dans ce message, le Président angolais salue la coopération entre nos deux pays et réitère sa volonté de voir celle-ci se renforcer pour le bonheur de nos peuples », a-t-il déclaré. Poursuivant, il a ajouté qu'en tant que pays membre de l’Union Postale Universelle (UPU), l’Angola tenait à marquer sa présence et à prendre sa part dans la réussite de ce rendez-vous mondial qui se tient à Abidjan du 9 au 27 août 2021.

Coopération : L’Union des Comores souhaite renforcer ses liens de coopération avec la Côte d’Ivoire

Le Ministre de l’Economie Numérique, des Poste et Télécommunication de l’Union des Comores, Ahmed Ben Saïd Jaffar, a affirmé le 11 août 2021 à Abidjan, la volonté de renforcer les liens de coopération entre son pays et la Côte d’Ivoire. C’était au terme d’une audience que lui a accordé le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi. « Je suis porteur d’un message de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, à son homologue et frère, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire. Nous avons échangé sur la coopération, entre nos deux pays, notamment les liens qui nous unissent depuis longtemps… Nous avons souhaité voir se raffermir davantage nos relations diplomatiques », a-t-il dit.

Ahmed Ben Saïd Jaffar a relevé la présence, depuis de nombreuses années, de plusieurs Comoriens en Côte d’Ivoire. Il s’est réjoui des retombées des relations bilatérales, soulignant que la Côte d’Ivoire contribue au développement et à l’épanouissement de l’Union des Comores, à travers, entre autres, les secteurs de l’éducation et de la coopération bancaire. A cet effet, il a exprimé sa reconnaissance à la Côte d’Ivoire pour avoir formé de nombreux cadres de l’administration de son pays. Ahmed Ben Saïd Jaffar est à Abidjan pour prendre part au 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU). Source : Primature