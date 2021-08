Lutte contre le trafic de drogue : 3 tonnes de faux médicaments saisis

La gendarmerie d'Aboisso est activement engagée dans la lutte contre le trafic de drogue, stupéfiants et Médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF). La cellule antidrogue vient de saisir près de trois tonnes de produits prohibés en provenance du Ghana par la lagune.

Aboisso : La gendarmerie intensifie la lutte contre le trafic de drogue

La cellule antidrogue de la gendarmerie d'Aboisso vient de frapper un grand coup dans la lutte contre la drogue. En effet, selon des informations fournies par la gendarmerie nationale, ses services ont saisi 2,131 tonnes de produits prohibés dans la localité de Koutouagnoua, à Nouamou, dans la région du sud-comé de la Côte d'Ivoire. Les produits saisis comprennent des Médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF), de feux d'artifice, de pétards et de laxatifs connus sous l'appellation populaire d'Edjamounou kôkô, ajoute notre source. Ils étaient en provenance du Ghana. Les trois individus qui transportaient ces produits prohibés ont été interpellés.

Il faut noter que les gendarmes ont exploité une information anonyme qui a fini par les conduire sur la piste des trafiquants. Dans leur volonté de freiner le trafic de drogue, les éléments de la gendarmerie d'Aboisso ont également intercepté 662 kg de produits prohibés. La seconde saisie a été opérée en bordure de la lagune Ehy. En somme, les hommes de la gendarmerie d'Aboisso ont mis la main sur 2,793 tonnes de Médicaments de qualité inférieure et falsifiés, de pétards, feux d'artifices et de laxatifs.

Le trafic de faux médicaments est récurrent en Côte d'Ivoire. Aka Aouélé Eugène, actuel président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, alors ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, avait saisi plus de trois tonnes de faux médicaments au célèbre marché Roxy de la commune d'Adjamé. Lundi 2 août 2021, la brigade moto de la direction régionale de Bouaké a procédé à la saisie de plus de sept tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés à Niakaramandougou.