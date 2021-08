Festival Coming to Côte d'Ivoire : Des artistes internationaux à Abidjan

Plusieurs artistes internationaux sont présentement sur les rives de la lagune Ebrié pour prendre part au festival "Coming To Côte d'Ivoire", qui aura lieu les 12, 13 et 14 août 2021 à Abidjan.

Le festival "Coming To Côte d'Ivoire" débute ce jeudi

Plusieurs artistes internationaux ont été présentés, mercredi soir, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à l’hôtel Pullman au Plateau. Il s’agit notamment de Malien IBA One, du Sénégalais Wally Seck, du Français Niska et bien d’autres, qui ont promis un grand spectacle à l'occasion du festival "Coming To Côte d'Ivoire", qui débute, jeudi à l'INJS à Marcory. Plusieurs artistes ivoiriens étaient également présents à cette conférence, notamment Josey, Vitale, les 2 boys, Molaré et Didi B.

Ce fut également l’occasion pour le président du Coming To Côte d’Ivoire, Souleymane Koné, de présenter brièvement cet événement. "C’est une initiative citoyenne visant à promouvoir les potentialités touristiques et culturelles de la Côte d’Ivoire, tout en mettant un point d’honneur sur les actions sociales", a-t-il indiqué, avant d'ajouter que ce festival a pour but de "Promouvoir la Côte d’Ivoire, ses atouts touristiques et culturels en vue de faire du territoire ivoirien un véritable eldorado du tourisme mondial. Promouvoir l’excellence au plan touristique et culturel de la Cote d’Ivoire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et contribuer à l’éducation des orphelins et des handicapés en vue de faciliter leur insertion dans la vie active".

Les organisateurs dudit festival envisagent également d'utiliser l’influence digitale très significative des acteurs culturels nationaux et internationaux (musique, cinéma, art, sport, humour, etc) pour vendre le projet "sublime Côte d’Ivoire" impulsé par le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, parrain du festival Coming to Côte d’Ivoire. Il a d’ailleurs exhorté les populations ivoriennes à s’approprier cet événement

"La Côte d’Ivoire est de retour sur la scène internationale. Et Coming to Côte d’Ivoire est une opportunité pour vendre la 41e journée mondiale du tourisme que le pays va accueillir au mois de septembre", s’est réjoui l'ancien maire de Port-Bouët.