Nouveau parti de Gbagbo : Une AG Extraordinaire d' EDS, vendredi

Les responsables des formations politiques des partis membres de la plateforme politique "Ensemble pour la démocratie et la souveraineté" (EDS), tiendront, vendredi 13 août prochain, une Assemblée générale extraordinaire, relativement à l'appel à la création d'un nouveau parti politique, annoncé lundi, par Laurent Gbagbo, ancien chef de l'Etat ivoirien.

Nouveau parti politique de Gbagbo : EDS en conclave ce vendredi à Abidjan

À la surprise générale, Laurent Gbagbo, ancien chef de l' Etat ivoirien, rentré d'exil, le 17 juin dernier, a annoncé la décision de son retrait des instances du Front populaire ivoirien, parti dont-il se dispute depuis près d'une décennie la présidence avec son ancien Premier ministre, Pascal Affi N'guessan. Dans la foulée, l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye a lancé à ses partisans, conviés à un Comité central extraordinaire, un appel à former une nouvelle formation politique.

"Laissons Affi avec l’enveloppe qu’il détient. Nous allons continuer à lutter… décentralisation, industrialisation, les libertés. Le FPI, c’est nous. Nous allons changer de nom, c’est tout !" a-t-il proposé, mettant ainsi fin à la guéguerre qui dure depuis 2014 entre Pascal Affi N'Guessan et les GOR (Gbagbo ou Rien).

"J'appelle vraiment tous les Ivoiriens au Rassemblement. Parmi vous, ceux qui veulent nous rejoindre, ils peuvent pour qu'on ait des forces conjuguées. S'ils ne veulent pas, on peut rester alliés, mais j'appelle pour ce nouveau départ au plus large rassemblement possible pour qu'on fasse quelque chose de nouveau et de plus fort. Il faut un rassemblement plus large", a-t-il lancé à nouveau aux responsables d' EDS, lors d'une autre rencontre qui a eu lieu, mardi 10 août.

En réponse à cet appel, Pr Georges Armand Ouégnin et les responsables des formations politiques membre de EDS, dont Laurent Gbagbo est le référent politique, seront en Assemblée générale extraordinaire, le vendredi 13 août prochain. Il s'agira pour ces alliés de Laurent Gbagbo, précise le communiqué publié ce jeudi, de faire "l'analyse de la nouvelle orientation du Président Laurent GBAGBO relativement à la création d'un nouveau parti politique." Lequel nouveau parti devrait être officiellement lancé au mois d’octobre prochain, selon des sources proches des GOR.