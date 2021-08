Après avoir traité Yvidéro de lesbienne, Love Gugu déférée à la Maca ?

La bloggeuse Love Gugu , qui a récemment affirmé avoir eu des rapports intimes avec la web-comédienne Yvidéro, est au cœur d’une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux.

Mais où est passée Love Gugu ?

Une jeune dame répondant au sobriquet de Love Gugu a récemment révélé avoir eu des relations intimes avec la comédienne Yvidéro. "Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b... de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b... tu es une lesbienne... Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couché. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couché. Oui Yvidéro (...) Je ne peux pas mentir, avait-elle révélé dans une vidéo publiée sur la toile.

La comédienne incriminé a, quant à elle, formellement démenti cette information, annonçant par ailleurs d'intenter un procès contre Love Gugu. "Le droit va se faire valoir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Yvidero que vous voyez là, c'est une entreprise. Vous ne pouvez pas prendre mon image pour me diffamer et puis je vais vous laisser...'', avait prévenu la comédienne .

Plusieurs mois après, Love Gugu qui a profité de ce scandale pour se bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, a finalement présenté ses excuses à Yvidéro.

"Yvidero est après tout une petite sœur. Avec du recul, je reconnais que je n'aurais pas dû la livrer à la vindicte populaire comme je l'ai fait. Cela a pris le temps que ça devrait prendre. Mais j'ai fini par reconnaître que j'ai été maladroite avec ma sœur... Franchement, je regrette. Je lui demande sincèrement pardon", a-t-elle confessé.

Quelques jours après ce mea-culpa, une rumeur s’est répandue sur la toile, annonçant l'arrestation de Love Gugu et son transfert à la Maca. Certaines indisrétions indiquent par ailleurs qu'elle a été arretée pour diffamation à l'endroit d'Yvidéro. Même si l’information a été confirmée par de nombreux bloggeurs, certains observateurs sont tout de même septiques...

Nous y reviendrons...