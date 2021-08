Et de 3 pour le Festival International de la Culture et des Arts de Botro

La troisième édition du Festival International de la Culture et des Arts du Département de Botro (FICAB) a débuté, ce jeudi 12 aout 2021

Ce qui se passe actuellement à Botro

Promouvoir le patrimoine culturel, touristique et gastronomique du département de Botro, tel est l’objectif du Festival International de la Culture et des Arts du Département de Botro (FICAB), dont la troisième édition se déroulera du 12 au 14 Août 2021 au stade municipal de ladite localité. Un événement placé sous le parrainage du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Jacques Assahoré Konan.

Le Commissaire général et toute son équipe ont multiplié les tournées et rencontres de sensibilisation et de mobilisation dans les villages et hameaux pour échanger avec toutes les couches sociales. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les populations de trois cantons du département de Botro, notamment Gblo-Mamela (Diabo), Gblo-bré (Languibonou) et Satiklan (Botro et Krofoinsou), sont véritablement mobilisés pour accueillir cet événement. Enfants, vieux, élus et cadres mettent donc les bouchées doubles pour gagner le pari.

A l'instar des deux premières éditions, les organisateurs du FICAB réservent de nombreuses de surprises aux participants, et promettent de grandes innovations.

Plusieurs activités meubleront ce festival. On peut citer entre autres, danses traditionnelles, défilé des Awoulaba, projections de films, concours miss, concours de chants, concours culinaire, concerts live et playback, compétitions sportives, jeux patrimoniaux (awalé, attêh et lutte traditionnelle), parade carnavalesque, foire commerciale, exposition et vente, show maquis etc…