MACA: Commissaire 5500 libéré après deux ans de prison

Après avoir passé les deux dernières années en prison, le jeune brouteur ivoirien, Commissaire 5500 est enfin libre.

Commissaire 5500 enfin libre

Très connu dans le milieu du showbiz ivoirien, pour être le parrain de plusieurs artistes et événements, Commissaire 5500 fait partie de la sphère de ces jeunes ivoiriens communément appelés ''brouteurs''. Doués en informatique, ces jeunes usent de malices pour soutirer de l'argent aux occidentaux. Le jeune boucantier a été mis aux arrêts pour une affaire d'escroquerie dont le montant est estimé à 180 000 Euros ( plus de 118 millions de Fcfa). Commissaire 5500 aurait été mis dans le pétrin par son frère ainé dénommé Kandé qui serait l'auteur de cette arnaque.

Selon certaines indiscrétions, Kandé aurait utilisé l’un des comptes bancaires de son ainé pour encaisser et soutirer de fortes sommes d’argent à des européens. Les agents de la Plateforme de Lutte contre la Cyber-criminalité, reprochaient à Commissaire 5500 le fait que les factures et autres documents portaient son nom. Ce qui avait suscité son arrestation suivie de son incarcération. Après deux années passées à la Maca (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan), Commissaire 5500 a été libéré ce vendredi 30 juillet 2021.

A peine sorti de prison, qu’il a posté une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exhorté Commissaire 5500 à laisser tomber ses arnaques pour ne pas retourner à la Maca. ‘’La liberté n’a pas de prix. J’espère qu'il a retenu la leçon et il ne va plus retomber dans les histoires d’arnaque. Il ferait mieux de rester dans sa coquille et prendre son argent pour investir dans de bons et honnêtes projets‘’, a commenté un internaute.