AGEF: Ecroué à la MACA, le DG Lamine Coulibaly serait une victime (proche)

Placé sous mandat de dépôt, Lamine Coulibaly est détenu à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) pour des faits d'escroquerie portant sur des fonds avoisinant le milliard de nos francs.

AGEF: « Pourquoi un tel acharnement sur le DG Lamine Coulibaly que l'on traite comme un vulgaire voyou ? » (proche)

Directeur général de l’Agence de gestion foncière (AGEF), Coulibaly Lamine croupit en prison depuis le lundi 14 juin 2021. Ce grand commis de l’Etat est en effet inculpé «d’escroquerie portant sur la somme de 998 172 572 francs CFA, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». Le juge d’instruction, Palé Megostin, chargé du 12ème Cabinet au Pôle pénal économique et financier a ainsi ordonné la mise sous mandat de dépôt et enjoint le régisseur de la MACA de l’y maintenir jusqu’à « nouvel ordre ».

Pis, il est « mand(é) et ordonn(é) à tous huissiers de justice (...) l’exécution du présent mandat, aux Procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d’y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis ». Coulibaly Lamine tombe sous le coup des dispositions du Code pénal, de l’ordonnance 2013-660 du 20/09/2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En attendant un jugement qui permettra de situer définitivement sur la responsabilité du DG de l'AGEF dans cette affaire d'escroquerie, un de ses proches croit dur comme fer que Lamine Coulibaly est un innocent qui croupit en prison parce qu'il n'a été établi aucune malversation à son encontre, sur sa gestion, dans le cadre d'un audit ou d'une inspection. « Comment se fait-il qu'il y ait une procédure pénale personnelle contre Lamine Coulibaly, sans avoir établi que les paiements effectués sur le compte de l'AGEF, auraient servi à d'autres fins, à un usage personnel au profit de Lamine Coulibaly ? », commente une source proche du dossier.

"Ce n'est pas une affaire du DG ni de Lamine Coulibaly "

Il semblerait que c’est une entreprise qui a porté plainte pour litige sur deux terrains payés à hauteur de 950 millions Fcfa. Les chèques qui ont servi à payer les terrains, auraient été établis à l'ordre de l'AGEF et non à l'ordre personnel de Lamine Coulibaly. « La transaction s'est faite entre la structure et l'AGEF. Aucun montant n'a été versé dans les mains du Directeur général. La transaction est normale, régulière et commerciale. Elle n'engage aucunement une action pénale ou la mise en détention d’un être humain, ni la personne physique du DG. Les 2 sociétés engagées sont des personnes morales », tente d’expliquer un agent de l’Agence de gestion foncière.

Selon notre source, 545 millions Fcfa auraient été déjà remboursés à l’entreprise plaignante sur le montant de 950 millions Fcfa payés à l'AGEF et non à Lamine Coulibaly. La source ajoute que les remboursements ont été effectués à partir du compte de l'AGEF et non pas à partir du compte personnel de Lamine Coulibaly. « Pourquoi donc un tel acharnement sur le DG Lamine Coulibaly que l'on traite comme un vulgaire voyou ? Comment peut-on le soupçonner de terrorisme, de blanchiment d'argent, sans d'ailleurs inquiéter ceux dont il aurait blanchi l'argent ? », interroge notre informateur.

A l’en croire, Lamine Coulibaly aurait lui-même payé, à son arrivée à la tête de l'AGEF, les dettes laissées par l'équipe précédente sans mettre quiconque en prison. Mieux, sur les terrains à litiges, l'AGEF aurait payé 3 milliards Fcfa à des tiers et propriétaires terriens et ces gens doivent de l'argent à la structure. « L’AGEF a plus d’un milliard Fcfa dehors sur des détenteurs de droits coutumiers qui s'efforcent de tenir leurs engagements. Ce n'est pas une affaire du DG ni de Lamine Coulibaly», fait savoir l’agent de l’AGEF qui espère que le DG sera mis en liberté rapidement.