Vive tension à la MACA à cause d'une grève des agents pénitentiaires

Un mouvement de colère a été signalé ce mercredi à la Maison d'arrêt et de correction d' Abidjan (MACA). Des agents pénitentiaires, réunis au sein du syndicat des agents pénitentiaires de Côte d'Ivoire (SYAP-CI), ont décrété une grève de 72 h pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail.

MACA: Des agents pénitentiaires entament une grève de 72 h

La tension est montée d'un cran, ce mercredi 18 août à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Un impressionnant dispositif des forces de sécurité ( policiers et gendarmes), a été déployé sur place pour assurer la sécurité des locaux, alors qu'a lieu, depuis matin, un mouvement de colère des agents pénitentiaires qui réclament de meilleures conditions de vie et de travail.

« Nous sommes en grève depuis ce matin du mercredi 18 août 2021. Nous avons fait des communiqués à la presse dans ce sens. Nous avons plusieurs points de revendications. Entre autres, notre statut des beaux administratifs, l’indemnité de logement qui n’est pas respecté. Nous avons même des arriérés de paiement. Nous voulons un statut particulier pour le personnel pénitencier, des effets d’équipements et d’habillement des personnels pénitentiaires, les conditions de travail, etc. Nous avons au total neuf points de revendication », a confié à afriksoir, Oumar Diakité, secrétaire général du SYAP-CI.

Ce dernier a fait savoir que le collectif s’est réuni en assemblée générale extraordinaire le 3 juillet 2021 et a revendiqué plusieurs points, à savoir "la revalorisation des indemnités contributives au logement ; l’arrimage de l’intendance à la régie militaire desdites indemnités pour une solution pérenne ; le paiement mensuel des indemnités contributives au logement".