COCAN: Bamba Alex dévoile les enjeux du choix de François Amichia

Nommé à la tête du Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN) qui se tiendra en Côte d'Ivoire en 2023, Albert François Amichia est, pour Bamba Alex Souleymane (BAS), « celui qu’il faut à la place qu’il faut ». Dans la tribune ci-dessous intitulée « Amichia, the right man in the right place », le journaliste-consultant dévoile les enjeux de la nomination de l’ancien ministre et actuel maire de la commune de Treichville à la tête du COCAN.

Bamba Alex Souleymane: « La nomination du ministre et maire François Amichia aux commandes du COCAN n’est pas un hasard »

La nomination du ministre et maire François Amichia aux commandes du COCAN n’est pas un hasard. Ce n’est ni une décision jaillie ex-nihilo, ni une action que l’on pourrait qualifier de génération spontanée. Elle a été longuement mûrie dans l’objectif manifeste d’organiser avec brio la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2023 et de remporter le titre continental pour la troisième fois. Du moins tel est le souhait de tous les Ivoiriens. Et pour cause, l’homme est, en tout point, celui qu’il faut à la place qu’il faut. Ne pas le savoir, c’est aussi ne pas savoir ou avoir oublié, qu’au-delà du parcours brillant et singulier du maire actuel de Treichville, cette commune qui abrite par ailleurs l’unique Palais des sports du pays, a donné à la Côte d’Ivoire, plusieurs grands noms du monde sportif.

L’on citerait entre autres noms : Kouamé Yobouët, Laurent Pokou, Bailly ‘’Secret’’, Gnaoré Bernard, Sagnaba Soma, Magbi Gaston, Kassi Kouadio Lucien Doubaï Leopold, Moh Emmanuel, Kobehi Sébastien, Eustache Manglé, Niamsou Jean-Baptiste, Guidi Edouard, Abdoulaye Ouattara dit Combin. Bref, Treichville a toujours été et demeure un véritable réservoir de footballeurs qui ont fait les beaux jours du football ivoirien et enchanté les aficionados. Le maire Amichia, lui-même natif de la cité ‘’n’zassa’’, la cité arc-en-ciel, a de tout temps été très attentif au sport en général et au football en particulier. Jeune footballeur lui-même, étudiant puis brillant professeur d’histoire, enseignant à l’IHA (institut d’histoire et d’archéologie), c’est naturellement qu’il s’est vu souvent confier, par la grâce divine, des responsabilités sportives.

Ainsi en a-t-il été de la présidence du Comité des supporters des Eléphants dans les années 96-98 qui a atteint son point d’orgue à la CAN 98 au Burkina Faso. Et comme le bonheur ne vient jamais seul, il a occupé très brièvement le portefeuille de Ministre en fin 2000, jusqu’au déclenchement de la rébellion armée à Bouaké en septembre 2002. Près de 14 ou 15 ans plus tard, il retrouvera le portefeuille de Ministre des sports dans le dernier gouvernement Kablan Duncan. Il siègera dans les 3 gouvernements d’Amadou Gon Coulibaly en passant en 2019 des Sports au ministère de la Ville. C’est ainsi un véritable enfant de la balle qui retrouve ses premières amours à la tête de l’’’importantissime’’ structure du COCAN qui va organiser la compétition de la Coupe d’Afrique des nations 2023.

C’est dire combien, l’enjeu continental est extrêmement important. Sans risque de se tromper l’on sait, connaissant cet homme de mission, qu’Amichia prenant à cœur cette nouvelle charge fera la démonstration avec maestria de son savoir-faire auquel seront associés ses collaborateurs pour le prestige et l’honneur de la Côte d’Ivoire, des Ivoiriens et du premier citoyen du pays et premier supporter des Eléphants, le Président Alassane Ouattara.

Bamba Alex Souleymane