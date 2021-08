Tableau des demi-finales du Championnat d'Afrique FIBA U16

Les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des Jeunes, dénommé « FIBA U16 African Championship », une compétition des équipes nationales de jeunes du Bureau Régional Afrique de la Fédération Internationale de basket-ball, sont connues.

6 matchs et 6 victoires pour le Mali au Championnat d'Afrique FIBA U16

Après les matchs de poules, place aux demi-finales de la 7ème édition du FIBA U16 African Championship qui se déroule du 06 au 15 Août 2021.

Les demi-finalistes Féminines FIBA U16 2021 vont opposer l’Égypte et Ouganda, tandis que les maliennes et algériennes croiseront le fer, au Caire, en Egypte. L'Égypte a littéralement écrasé le Gabon lors de l'ultime journée de la phase de groupe sur le score sans appel de 164 -10. Kenzy Ibrahim s'est illustrée en marquant 30 points et en délivrant 6 assists.

Du côté des Hommes, les joueurs U16 du Tchad affronteront samedi en demi-finale le Mali qui passe en tête du classement, tandis que l'Égypte fera face à l'Algérie. À ce stade de la compétition, le Mali est la meilleure équipe avec 6 matchs et 6 victoires. Jeudi, le Tchad a affronté l'Algérie et s'est incliné sur le score de 52-49 au terme d'un match serré. La veille, le Tchad s'est imposé avec une victoire face à l'Ouganda (72-49), au lendemain d'une défaite face à l'Égypte (76-49). Au total, les jeunes SAO masculins ont enregistré trois victoires après avoir vaincu la Côte d'Ivoire (59-46) et le Gabon (70-56). Ils affronteront vendredi le Mali.

Cette édition servira d’éliminatoires pour le Championnat du Monde U17 FIBA 2022

Le vainqueur et le finaliste valideront leurs billets pour la compétition pour la Coupe du Monde de Baskett 2022. Pour cette édition de 2021, sept équipes nationales s’affrontent chez les garçons en poule unique. Les quatre premiers du groupe joueront les demi-finales. Les sept nations participantes sont : l’Egypte, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, l’Ouganda et le Tchad. Du côté des filles, on constate la participation des mêmes équipes à l’exception de la Côte d’Ivoire.

Elles sont donc 6 formations à se disputer le trophée. Les quatre premières équipes, après les cinq matchs de groupe, regagnent les demi-finales tout comme chez les garçons. La première édition de ce championnat qui regroupe 12 équipes, a eu lieu du 18 au 26 Septembre 2009 à Maputo au Mozambique. À ce jour, l’Egypte est le pays le plus titré avec 4 fois couronnes remportées en 6 éditions, suivie par l’Angola et le Mali avec un titre chacun. La compétition est disputée tous les deux ans et rassemble les meilleurs jeunes joueurs africains.