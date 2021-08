Guillaume Soro aux soroistes : "Les épreuves ne manqueront pas"

Guillaume Soro vient d'envoyer un message de réconfort et d'encouragement à ses partisans. C'est El Hadj Mamadou Traoré, l'un de ses fidèles lieutenants, qui a livré la teneur de l'adresse du fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) aux soroistes.

Voici le message de Guillaume Soro à ses partisans

Les partisans de Guillaume Soro viennent d'apprendre l'interpellation de Sess Soukou Mohamed dit Ben Souk au Mali pour activités subversives. C'est ce qui ressort d'un communiqué d'Idrissa Hamidou Touré, le procureur de la République du Mali.

"Une commission spéciale d'enquêtes préliminaires a été mise en place, dirigée par le commandant du groupe territorial de gendarmerie de Bamako pour, relativement aux actes subversifs incriminés, identifier les différentes implications et déterminer leur volonté criminelle en vue d'une saine application de la loi", poursuit le communiqué.

Dans ces moments troubles que traverse le GPS (Générations et peuples solidaires), l'ancien président de l'Assemblée nationale a tenu à envoyer un message aux soroistes. El Hadj Mamadou Traoré, un fidèle compagnon de Guillaume Soro, a fait savoir que ce dernier lui a laissé un message en guise de réponse au soutien qu'il lui a apporté à la suite de l'arrestation de Ben Souk.

"Les épreuves ne manqueront pas. Elles nous forgent. Merci et courage à nous tous", a déclaré Guillaume Soro. "Ce message est la réponse qu'il m'a donnée suite aux soutien et encouragements que je lui ai apportés dans les moments difficiles qu'il traverse lui et ses compagnons d'infortune en prison et en exil. Ces moments difficiles suite au kidnapping de Ben Souk au Mali", a confié El Hadj Mamadou Traoré.

Ce cadre de GPS a déploré que des anciens lieutenants fabriqués au plan politique par Guillaume Soro, s'attaquent aujourd'hui à l'ex-député de Ferké. "Ils ont fait parler d'eux ces derniers temps et de la manière la plus insultante pour Guillaume Soro pour mieux se faire vendre au Restaurant", a-t-il dit.