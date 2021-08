Afghanistan: Les Talibans à 50 Km au sud de Kaboul

Après avoir pris le contrôle de Pul-e-Alam, à 50 km au sud de Kaboul, la capitale afghane est sous le point de tomber aux mains des talibans.

Les Talibans aux portes de Kaboul, l’OTAN annonce une réunion d’urgence

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a abrégé ses vacances et est rentré à Bruxelles pour présider, ce vendredi, une réunion de crise sur l’escalade militaire en Afghanistan. «L’évacuation» du pays sera au cœur des discussions, avec les options et adaptations militaires requises pour procéder à ces départs, a précisé l’un de ces responsables.

"Les talibans contrôlent toutes les installations gouvernementales à Pul-e-Alam (...). Maintenant, ils ont le contrôle à 100%. Il n'y a plus de combats en ce moment", déclare Saeed Qaribullah Sadat. Les combattants islamistes contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, toutes tombées en seulement huit jours.

L'essentiel du nord, de l'ouest et du sud de l'Afghanistan est maintenant sous leur coupe. Kaboul, la capitale du pays, Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, et Jalalabad, dans l'est du pays sont les trois seules grandes villes encore contrôlées par le gouvernement.

Washington et Londres ont annoncé, jeudi, l’envoi de milliers de soldats à Kaboul pour évacuer diplomates ou ressortissants, face à l’avancée rapide des talibans vers la capitale afghane. Chaque membre de l’Alliance a planifié l’évacuation de son personnel diplomatique et de ses ressortissants.

“Il s’agit de déterminer qui fait quoi, quand, comment et quel soutien est accordé pour cela”, a souligné une source diplomatique. Au moins 8 000 militaires américains sont mobilisés pour ces évacuations

