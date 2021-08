La princesse Charlene de Monaco réapparaît avec une bonne nouvelle

La princesse Charlene de Monaco, coincée en Afrique du Sud, son pays d'origine, depuis le mois de mai, réapparaît en vidéo pour la première fois.

Le prince Albert et les enfants vont bientôt rejoindre la princesse Charlene de Monaco

Charlene de Monaco a subi une nouvelle opération chirurgicale de la sphère ORL ce vendredi 13 août 2021. Il est annoncé que prince Albert et leurs deux enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), devraient prochainement faire le voyage jusqu'en Afrique du Sud pour rejoindre la princesse convalescente, alors que la rumeur annonçait que le mariage du prince Albert de Monaco et son épouse Charlène, serait en péril.

Partie en mars dernier sur le continent pour assister à une cérémonie mortuaire puis donner un coup de main à une organisation humanitaire, la princesse et ancienne nageuse de renom n'a plus remis les pieds dans la principauté depuis lors.

Officiellement, le Palais et la principale concernée évoquent un souci de santé plutôt important qui l'empêcherait de prendre l'avion et l'oblige à suivre une lente convalescence sur ses terres natales d'Afrique du Sud.

Dans une précédente interview accordée à Channel24 mi-juillet, l'ancienne nageuse de 43 ans avait donné plus de détails sur son état de santé : tout à commencé avec une première intervention chirurgicale au début du mois de mai, consistant en une élévation des sinus et une greffe osseuse, en vue d'implants dentaires.

Une opération à la suite de laquelle elle s'est envolée pour son pays d'origine, pour une mission de conservation de la faune sauvage, d'une dizaine de jours. Du moins, c'était ce qui était prévu, avant qu'elle ne ressente une douleur extrême aux oreilles.

Charlene de Monaco a été opérée une seconde fois fin juin, sur place. L'altitude pouvant aggraver l'état de ses oreilles, la princesse reste dans l'incapacité de prendre un avion pour rentrer en principauté.