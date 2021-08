Appel de Laurent Gbagbo à créer un nouveau parti : L'UNG en réflexion

Après avoir abandonné le FPI (Front populaire ivoirien) aux mains d'Affi N'guessan, Laurent Gbagbo a lancé un appel à la création d'un nouveau parti politique. L'Union des nouvelles générations (UNG) de Stéphane Kipré a prévu organiser un congrès extraordinaire en vue de se prononcer sur la question.

L'UNG de Stéphane Kipré réfléchit à l'appel de Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo n'est disposé à engager la lutte avec Pascal Affi N'guessan pour le contrôle du FPI (Front populaire ivoirien). Au cours d'un comité central, l'ancien chef d'Etat ivoirien a invité ses partisans à s'engager dans le projet de la création d'un nouveau parti politique.

"Quand Affi a vu que Assoa quittait le Ghana, il a compris que c’était sérieux. J’ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. Katina m'appelle d’Accra pour me dire qu'Affi veut effectivement venir te voir pour te remettre le parti. J’ai demandé qu’il vienne me voir directement. Premier tête-à-tête à 3 de 1 h et plus. Habiba Touré était là. Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant : il donne le parti et il devient premier vice-président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi", a déclaré Laurent Gbagbo avant d'appeler à la création d'un nouveau parti politique.

L'Union des nouvelles générations (UNG), qui fait partie d'EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté), s'est réunie le samedi 14 août 2021 sur convocation de son président Stéphane Kipré. "L’ordre du jour de cette session extraordinaire a porté principalement sur une communication du président du parti relative à l’audience accordée aux partis politiques membres de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) par le président Laurent GBAGBO, le référent politique", indique un communiqué.

Au cours de la rencontre, Stéphane Kipré a informé le secrétariat général de son parti politique de la décision de Laurent Gbagbo de "porter sur les fonts baptismaux un nouvel instrument de lutte afin de continuer le combat pour une Côte d’Ivoire libre, démocratique et développée". Poursuivant, il a aussi expliqué que le "Woody" de Mama a invité tous les partis politiques membres d'EDS désireux de participer à la création de ce nouvel instrument de lutte à mutualiser leurs forces.

Même si Stéphane Kipré a laissé entendre qu'il a fortement apprécié l'idée de rassembler plusieurs forces vives autour des valeurs prônées par Laurent Gbagbo, le secrétariat général a admis que selon les textes de l’Union des nouvelles générations, il n’est pas habilité à se prononcer définitivement sur le sujet compte tenu des répercussions éventuelles sur la vie du parti. Aussi, a-t-il demandé au président de parti, conformément à ses prérogatives et aux textes du parti de convoquer incessamment un congrès extraordinaire de l’Union des nouvelles Générations et d’inscrire comme unique point à l’ordre du jour, la réponse à cet appel.