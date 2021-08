Affi N'guessan s'attaque à la gouvernance de Gbagbo

Pascal Affi N'guessan n'a pas encore dit son dernier mot dans la bataille qui l'oppose à Laurent Gbagbo. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le samedi 14 août 2021, le président du FPI (Front populaire ivoirien) légal a ouvertement critiqué la gouvernance de l'ex-député de La Haye.

Affi N'guessan ne lâche pas prise contre Gbagbo

Laurent Gbagbo a définitivement mis fin à ses relations avec le FPI (Front populaire ivoirien). Revenu de La Haye le 17 juin 2021, après son acquittement définitif par la CPI (Cour pénale internationale), l'ancien chef d'Etat n'a pas rencontré son ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan. Le "Woody" de Mama a préféré ne pas engager un bras de fer avec le député de Bongouanou pour la gestion du FPI. Il a annoncé sa volonté de créer un nouveau parti politique laissant derrière lui le parti politique qu'il a fondéil y a trente ans.

Pour Affi N'guessan, "cette rupture, Laurent Gbagbo l’a actée avec ses arguments et ses mots à lui : un mélange de d’égocentrisme, de faits falsifiés pour m’exposer à la vindicte publique et de dédain pour ma personne". En face de ses militants, il a craché ses vérités au "Woody" de Mama.

"Laurent Gbagbo affirme qu’il a décidé de me combattre à cause de mes « louvoiements », c’est-à-dire de mes hésitations, tergiversations, indéterminations", a poursuivi Affi N'guessan qui s'étonne que le fondateur du FPI ait décidé de lui arracher le parti sans même chercher à l'entendre afin d'avoir sa version des faits. "Comment pouvait-il se faire une opinion objective du dossier s’il refuse d’écouter l’autre partie ? Pourquoi une telle attitude ? Quel est ce modèle de leadership ? Cette attitude, qui est loin d’être isolée, renseigne sur la gouvernance de l’Etat sous l’ère Gbagbo et les raisons du drame du 11 avril 2011", a enfoncé Affi.