RD Congo : Un avion percute un motard à son atterrissage

Un drame est survenu en République démocratique du Congo le samedi 14 août 2021. Les faits se sont déroulés à l'aéroport de la Loano se trouvant à Lubumbashi, la troisième grande ville du pays. Un avion qui a raté son atterrissage a heurté un motard qui se trouvait sur la piste, rapporte un communiqué cdu ministère congolais des Transports.

RD Congo : Un crash évité de justesse à l'aéroport de Loano

Un crash a été évité de justesse au Congo. Selon le communiqué publié par le ministère congolais des Transports, Voies de communication et Désenclavement, un accident a eu lieu le samedi 14 août 2021 sur la piste de l'aéroport de Loano. En effet, la note indique qu'aux environs de 19 heures 15 minutes, heure locale, l'avion immatriculé 95-AAN de type Bombardier Q400 appartenant à la compagnie aérienne Congo Airways, effectuant un vol régulier et transportant 18 passagers et cinq membres d'équipage, en provenance de Mbuji-Mayi, a percuté un motard qui traversait la piste. On dénombre de nombreux dégâts matériels.

"Dans l'immédiat, sous les diligences de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Task Force mise en place au ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement, s'emploie à lancer les investigations pour déterminer les failles administratives et sécuritaires à la base de ce malheureux événement en vue d'en établir les responsabilités", ajoute le communiqué.

"C'est malheureusement courant que des militaires, sensés pourtant assurer la sécurité du site, traversent la piste sans réaliser qu'on ne les voit pas et qu'eux n'entendent un avion qu'au moment de l'impact", a témoigné un pilote congolais auprès de nos confrères de Media Congo.