FPI: La vérité sur le deal qu' Affi avait proposé à Gbagbo à Bruxelles

Rédigé par l’équipe de l'ex-Premier ministre Pascal Affi N’Guessan par rapport au projet de réunification du FPI en crise depuis 2014, le communiqué qui devrait sanctionner la visite d'Affi à Laurent Gbagbo en janvier 2020 à Bruxelles, n'a malheureusement ni été validé ni amendé par l'ex-chef de l' Etat ivoirien, alors en attente du verdict définitif de son procès à la Cour pénale internationale (CPI). Longtemps gardé secret, ce communiqué a été rendu public par la dissidence du parti, conduite par Gbagbo qui a, lui, décidé d'abandonner le FPI entre les mains d'Affi N'guessan, pour créer un nouveau parti politique. Ci-dessous, l'intégralité de ce fameux communiqué final de la rencontre entre Monsieur Pascal Affi N’guessan, Président du Front populaire ivoirien (Fpi) et Son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, ancien Président de la République et membre fondateur du Fpi.

FPI: Affi N'guessan devrait assurer l’intérim de la Présidence du parti avec les pleins pouvoirs

1/Le samedi 4 janvier 2020, Monsieur Pascal Affi N’guessan, ancien Premier ministre et président du Fpi a rendu visite, à Bruxelles, à Son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, ancien Président de la République de Côte d’Ivoire, fondateur du Fpi, pour d’une part, lui témoigner sa solidarité et son soutien et d’autre part lui présenter la marche du Fpi et recueillir ses conseils.

2/Messieurs Pascal Affi N’guessan et Laurent Gbagbo se sont particulièrement réjouis de cette première rencontre, depuis la fin de la crise postélectorale de 2010.

3/Les deux personnalités ont tenu à renouveler l’expression de leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d’Ivoire et particulièrement aux militants et sympathisants du Fpi pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de cette crise.

4/Les camarades Pascal Affi N’guessan et Laurent Gbagbo ont salué la mémoire de toutes les victimes et les personnes disparues pendant ces tristes et douloureux évènements qui ont meurtri la nation ivoirienne.

5/Ils ont marqué leur tristesse et renouvelé leur compassion pour le décès des militants du Fpi dont Aboudramane Sangaré, Abouo Ndori Raymond, Marcel Gossio, Sery Bailly, Paul Dokui.

6/Le Président Pascal Affi N’guessan s’est particulièrement réjoui de l’acquittement du Président Laurent Gbagbo et souhaité vivement son retour rapide en Côte d’Ivoire pour participer activement au processus de la réconciliation nationale.

7/Les deux camarades de lutte de longue date ont saisi l’occasion de cette rencontre de retrouvailles pour échanger sur la situation sociopolitique nationale et particulièrement sur la marche du Front populaire ivoirien (Fpi).

8/Après une analyse approfondie de la situation nationale, le Président Laurent Gbagbo et le Président Pascal Affi N’guessan ont convenu de l’urgence nécessitée d’œuvrer pour le retour d’une paix définitive et durable en Côte d’Ivoire.

9/Les Présidents Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’guessan ont déploré les incompréhensions qui ont conduit à la crise qui mine le Fpi depuis la fin de la crise postélectorale.

10/Conscients du rôle historique du Fpi en Côte d’Ivoire et convaincus que c’est dans l’unité que le Parti participera utilement à la restauration de la nation ivoirienne, les Présidents Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’guessan ont convenu d’œuvrer au rassemblement de tous les militants.

11/A cet effet, les deux parties conviennent de la tenue d’un Congrès d’unification du Parti au cours du premier trimestre 2020. L’ordre du jour portera sur : La révision des textes fondamentaux du parti : statuts et règlements intérieurs. La mise en place d’une direction unitaire, unifiant les deux tendances du parti. La désignation des candidats du parti à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

12/Convaincues que le Président Laurent Gbagbo, Fondateur du Fpi, demeure le garant moral et le référent pour tous les militants du Fpi, les deux parties conviennent de l’élection du Président Laurent Gbagbo à la Présidence du Parti. La première vice-présidence sera assurée par le Président Pascal Affi N’guessan.

13/En attendant le retour définitif du Président Gbagbo en Côte d’Ivoire, l’intérim de la Présidence du parti sera assurée avec les pleins pouvoirs par le premier vice-président Pascal Affi N’guessan.

14/Les deux parties conviennent de la mise en place d’une direction unitaire intégrant les responsables politiques des deux tendances. Les postes stratégiques (Vice-présidents, Secrétaire général et Secrétaires généraux adjoints, Responsables des structures spécialisées, Présidents du Comité de contrôle…) seront pourvus de façon consensuelle et équitable.

15/Le comité d’organisation du Congrès unitaire sera composé équitablement de représentants des deux tendances du parti. Il aura pour mission : Proposer les textes révisés du parti ; Proposer la composition de la direction unitaire ; Organiser matériellement le Congrès.

16/En vue de l’élection présidentielle d’octobre 2020, les deux parties conviennent de soumettre au Congrès unitaire, la liste de candidatures du Président Laurent Gbagbo à la Présidence de la République et celle du Président Pascal Affi N’guessan à la vice-présidence de la République. En cas d’empêchement de l’une des deux personnalités, l’autre conduit la liste après désignation d’un nouveau colistier.

17/Le Président Laurent Gbagbo renouvelle sa confiance au Président Pascal Affi N’guessan et lui demande, en sa qualité de président statutaire, de convoquer, avant la fin du premier trimestre 2020, un Congrès extraordinaire unitaire associant toutes les parties.

18/Les Présidents Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’guessan lancent un appel à tous les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien, à s’engager résolument dans le processus d’unification du parti en vue de la reconquête du pouvoir en octobre 2020.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2020

Monsieur Laurent Gbagbo

Ancien Président de la République

Monsieur Pascal Affi N’guessan

Président du Fpi