Talibans à Kaboul: Ahmad Massoud appelle les Afghans à la résistance

Kaboul - Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud assassiné en 2001 par Al-Qaïda, a appelé ce lundi à la résistance en Afghanistan.

Ahmad Massoud invite ses compatriotes à refuser la servitude et à le rejoindre pour résister aux Talibans

Depuis le dimanche 15 août 2021, les Talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, occasion pour le commandant Ahmed Shah Massoud d’adresser un appel pressant aux "amis de la liberté" à étrangers d'aider son pays. L’Afghanistan se trouvait, lundi 16 août, aux mains des talibans après l’effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l’étranger du président, Ashraf Ghani. Le fils du héros de la résistance antisoviétique qui lutta ensuite contre les Talibans, affirme vouloir faire "sien" le combat de son père pour la liberté, alors que "la tyrannie triomphe en Afghanistan".

"Mes compagnons d’armes et moi allons donner notre sang, avec tous les Afghans libres qui refusent la servitude et que j’appelle à me rejoindre dans notre bastion du Panjshir, qui est la dernière région libre de notre pays à l’agonie", lance-t-il à l'adresse des Afghans "de toutes régions et de toutes tribus".

"malgré la débâcle totale", "tout n'est pas perdu"

"Nous sommes, Afghans, dans la situation de l'Europe en 1940", écrit-il, dans ce texte citant Winston Churchill et le général Charles de Gaulle, pour plaider la cause de la résistance auprès des occidentaux notamment: "Je m’adresse à vous tous, en France, en Europe, en Amérique, dans le monde arabe, ailleurs, qui nous avez tant aidés dans notre combat pour la liberté, contre les Soviétiques jadis, contre les Talibans il y a vingt ans: allez-vous, chers amis de la liberté, nous aider une nouvelle fois comme par le passé? Notre confiance en vous, malgré la trahison de certains, est grande".

"Soyez, amis de la liberté, le plus nombreux possible à nos côtés", a déclaré le nouveau visage de la résistance en Afghanistan. Des milliers d’Afghans cherchent à fuir leur pays, aux mains des talibans depuis quelques heures, alors que l’évacuation de diplomates et d’autres ressortissants étrangers, s’est organisée tout le week-end à un rythme effréné. Dans la capitale, les habitants vivent dans la panique, inquiets de leur avenir. Mais les talibans appellent les habitants à ne pas s’inquiéter. Ils promettent de laisser passer les personnes qui souhaitent partir.

Dans leur désespoir, de nombreux Afghans s’accrochent à des avions prêts à décoller pour tenter de fuir leur pays. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des scènes de chaos absolu, des milliers de personnes attendant sur le tarmac et des jeunes hommes, surtout, s’agrippant aux passerelles ou aux escaliers pour tenter de monter dans un avion. Les décès apparents sont survenus peu de temps après qu’au moins trois personnes auraient été tuées par balle près du terminal passagers de l’aéroport, alors que des centaines d’Afghans se précipitaient sur le tarmac dans l’espoir de prendre un vol pour quitter le pays.

Les forces américaines chargées de garder l’aéroport auraient tiré des coups de semonce en l’air pour disperser la foule. Une autre vidéo prétendument prise à l’aéroport montre un hélicoptère militaire américain effectuant un «contrôle des foules» sur un groupe d’Afghans rassemblés sur la piste. Quelques instants plus tard, des dizaines de personnes peuvent être vues pourchassant un avion de transport militaire américain alors qu’il descend le tarmac.

L’Opération COBRA se met en place en Angleterre

Boris Johnson vient d’entamer une réunion d’urgence de coordination des secours, dite COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms). C’est la troisième en seulement quatre jours sur la situation en Afghanistan. Il s’agit notamment de discuter de la marche à suivre pour rapatrier les personnes qui doivent l’être.