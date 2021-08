Kaboul: Des Afghans s’accrochent à des avions prêts à décoller

A Kaboul, des Afghans menacés par le danger que constituent les talibans sont livrés à eux-mêmes alors que de nombreux pays évacuent en catastrophe leurs ressortissants et diplomates.

Accrochés sur un avion en vol, deux afghans s’écrasent sur des habitations à Kaboul

Des milliers d’Afghans cherchent à fuir leur pays, aux mains des talibans depuis quelques heures, alors que l’évacuation de diplomates et d’autres ressortissants étrangers, s’est organisée tout le week-end à un rythme effréné. Dans leur désespoir, de nombreux Afghans s’accrochent à des avions prêts à décoller pour tenter de fuir leur pays. Selon des témoins, au moins deux personnes seraient tombés alors que l’avion était déjà haut dans le ciel, relève Le Parisien. L’Afghanistan se trouvait, lundi 16 août, aux mains des talibans après l’effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l’étranger du président, Ashraf Ghani.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des scènes de chaos absolu, des milliers de personnes attendant sur le tarmac et des jeunes hommes, surtout, s’agrippant aux passerelles ou aux escaliers pour tenter de monter dans un avion, craignant que ceux-ci n'instaurent le même genre de régime fondamentaliste que lorsqu'ils dirigeaient le pays, entre 1996 et 2001. Alors qu'un premier avion a décollé cette nuit, un second vient de s'envoler de la base militaire d'Orléans-Bricy pour rejoindre les Émirats arabes unis.

Des liaisons seront assurées entre Abu Dhabi et Kaboul pour rapatrier les ressortissants français. Selon BFM Business, Air France, à l’instar de Lufthansa, décide d’arrêter de survoler l’Afghanistan jusqu’à nouvel ordre, informe le média. Un Boeing 777-300 de la Turkish Airlines a quitté l’aéroport de Kaboulen début d’après-midi après avoir attendu plus de cinq heures le feu vert. 324 passagers et 12 membres d’équipage étaient à bord, selon le ministère turc des Affaires étrangères.

Pékin « respecte le droit du peuple afghan »

La Chine qui partage 76 km de frontière avec l’Afghanistan, Pékin « respecte le droit du peuple afghan à décider de son propre destin et de son avenir », a affirmé devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying. « Les talibans ont indiqué à plusieurs reprises leur espoir de développer de bonnes relations avec la Chine », a-t-elle ajouté. L’ambassade de Chine « continue de fonctionner normalement». Le pays a rapatrié début juillet 210 de ses ressortissants. Pékin avait déjà dit (lire à 8h55) vouloir des « relations amicales » avec le nouveau pouvoir.