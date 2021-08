Conseil Régional de la Nawa: Alain Donwahi échange avec la jeunesse

Soubré - Le président du Conseil régional de la Nawa, le Ministre Alain-Richard Donwahi, a animé, samedi, une conférence destinée à la jeunesse sur le thème du développement inclusif de la Nawa.

La Nawa: Un guichet emploi jeunes régional annoncé

Devant un public composé de plus de 150 jeunes, le Ministre Alain-Richard Donwahi a présenté, le samedi 14 août 2021, les perspectives d’insertion socio-professionnelle pour les jeunes de Côte d’Ivoire, notamment celles destinées à la jeunesse de la Région de la Nawa. Initiés par l’association des anciens du Calcio de Soubré en partenariat avec le Conseil Régional de la Nawa, ces échanges sur les opportunités d’emplois ont eu lieu au foyer des jeunes de Soubré.

S’adressant aux jeunes, au cœur des priorités du Président, Alain-Richard Donwahi a énuméré les différents outils mis en place par le Conseil Régional de la Nawa et le gouvernement en faveur de la jeunesse. Il a notamment expliqué le principe de fonctionnement du fonds de garantie pour l’autonomisation des femmes et des jeunes, créé par le Conseil régional de la Nawa et le projet gouvernemental « Agir pour les jeunes». Il a aussi annoncé la mise en place du guichet emploi jeunes régional de la Nawa. Selon les propos du Président, ce sont « des programmes et instruments mis à disposition», qui sont annoncés.

En effet le Ministre des Eaux et Forêts, a démontré que de nombreux jeunes bénéficient de financement mais très peu en parlent autour d’eux. Ce qui renforce le manque d’informations sur les mécanismes de financement de projets destinés à la jeunesse. Il a incité les jeunes à entreprendre et à se mettre au travail car « c’est par le travail qu’on construit l’avenir. Chacun de nous en est responsable ». « Engagez-vous dans la construction de votre avenir mais aussi de votre région", a-t-il conseillé aux jeunes.

Le vice-président du comité d’organisation de la conférence, Guy Gogoua, a traduit sa reconnaissance au Ministre Alain-Richard Donwahi, Président du Conseil Régional de la Nawa, d’avoir accepté de répondre aux questions de la jeunesse. Il a renouvelé l’engagement des membres des anciens du Calcio de Soubré, à accompagner le Conseil Régional dans sa mission de développement et de lutte contre le chômage des jeunes.