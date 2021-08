Billon annonce "une nouvelle génération de cadres" pour 2025

Jean-Louis Billon a déjà le regard tourné vers la présidentielle de 2025. Le secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande au sein du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a affirmé récemment que son parti politique répondra présent à ce rendez-vous électoral "avec une nouvelle générationde cadres".

Jean-Louis Billon parle de la présidentielle 2025

Henri Konan Bédié et le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) ont perdu le pouvoir le 24 décembre 1999 à la suite d'un coup d'état. Depuis cette date, le plus vieux parti politique ivoirien peine à retrouver son lustre d'antan. Le parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny a soutenu Alassane Ouattara, candidat du RDR (Rassemblement des républicains), au second tour de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Mais l'alliance entre les deux partis politiques vole en éclats quand après la réélection d'Alassane Ouattara en 2015, Henri Konan Bédié évoque l'alternance politique en faveur du PDCI. Les deux hommes ont fini par se séparer.

Pour Jean-Louis Billon, il est clair que le PDCI s'installera au Palais de la présidence de la République à l'issue de l'élection présidentielle de 2025. L'ex-ministre ivoirien du Commerce soutient fermement que le parti septuagénaire va reconquérir le pouvoir d'Etat "avec une nouvelle génération de cadres, de dirigeants et un tout nouveau logiciel de gouvernance en vue de mettre fin aux injustices et garantir les libertés individuelles", comme le rapporte l'AIP. C'était le samedi 14 août 2021 au cours d'une cérémonie d'hommage en l'honneur d'Henri Konan Bédié à Agnibilékrou.

Il faut savoir que Jean-Louis Billon a déjà dévoilé ses ambitions pour la présidentielle de 2025. Interrogé sur sa probable candidature, ce cadre du PDCI a déclaré : "J'y pense de temps en temps en me rasant. Mais clairement, je fais partie de la génération qui doit servir la Côte d'Ivoire demain, dès 2025 et il est possible que je sois candidat. Je voulais l'être dès 2020...mais bon", a laissé entendre l'ex-ministre ivoirien du Commerce." Billon a aussi laissé entendre que "ce n'est pas interdit", car "Le parti peut avoir un président et le parti présentera un autre candidat. Ça ne s'est jamais fait, mais bon, parce que la situation ne s'est jamais présentée".