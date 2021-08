Liberté des peuples : Sam L'Africain annonce une tournée africaine

Sam l'Africain, président de la Nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie ( NACIP), entamera, dans les prochains jours, une tournée africaine qui le mènera successivement au Mali, en Centrafrique et au Cameroun.

Sam l'Africain annoncé au Mali, en Centrafrique et au Cameroun

Ex-membre de la galaxie patriotique de Charles Blé Goudé, le président de la Nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie (Nacip), a annoncé qu'il effectuera dans les prochains jours une tournée africaine qui le conduira respectivement dans des pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il s'agira pour Sam l'Africain, dans le cadre de cette tournée qui le conduira respectivement au Mali, en Centrafrique puis au Cameroun, d'apporter son soutien et ses encouragements aux peuples de ces trois pays.

« Je voudrais m’adresser aux peuples du Mali, du Cameroun et de la Centrafrique. Je voudrais vous annoncer mon arrivée dans votre pays, pour vous soutenir, soutenir le peuple, soutenir l’éveil de la conscience des différents pays", a lancé l'Ivoiro-libanais. Évoquant la situation au Mali, Sam l'Africain n'a pas hésité à témoigner son indéfectible soutien à la transition malienne ainsi qu'à son président le Colonel Assimi Goïta.

" Je serai, bientôt, au Mali, pour soutenir la révolution. La situation actuelle dans ce pays frère, n'est pas un coup d'État, mais une révolution pour le changement et le bien être du peuple. Je soutiens de toute ma force la transition qui est en place au Mali. Cela est salutaire et il n’est jamais trop tard pour bien faire. Soyez très vigilants, il faut que vous sécurisiez la transition", a-t-il encouragé. C'est dans ce même élan que le leader politique ivoirien se rendra en Centrafrique.

Au peuple centrafricain, il annonce qu'il viendra pour "soutenir le peuple, la fermeture de la clause du passé et l'ouverture d' une nouvelle ère pour ce peuple qui a tant souffert par la faute de la communauté internationale et des occidentaux". Quant à son séjour au Cameroun, Sam l'africain précise qu'il s'inscrira dans le cadre de la "reconnaissance" pour ce peuple qui a été solidaire de la Côte d'Ivoire.

"Qui dit le Cameroun dit la Côte d'Ivoire. Et vice versa. Nous sommes un. Je passerai au Cameroun pour vous saluer pour le soutien que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire, l'aide que vous avez apporté à mon pays tout au long de la crise qu'elle a traversée. Je passerai vous saluer et vous dire mille fois merci ››, a conclu le président de la NACIP. Sam l'Africain est un des leaders de l'ex-galaxie patriotique ivoirienne. Il est un partisan de la conscience africaine qui milite pour le continent noir "digne et souverain".