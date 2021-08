Niger : Attaque de djihadistes dans la région de Tillaberi, 37 civils tués

Les djihadistes ont perpétré une nouvelle attaque, lundi 16 août, dans la région de Tillabéri. 37 civils sont morts dans ce bain de sang, qui continue de susciter émoi et consternation dans la zone des trois frontières.

Femmes et enfants massacrés dans leurs champs par des djihadistes à Tillabéri

Les djihadistes ne s'imposent véritablement plus de limites dans leur folie meurtrière qu'ils ont déployée sur la région sahélienne. Ayant réussi à faire de la zone des trois frontières Burkina Faso - Mali - Niger, un véritable No man's land, ces terroristes semblent y agir en toute impunité.

Une nouvelle attaque de présumés djihadistes, a frappé un village dans l'ouest de la région de Tillabéri, à quelques encablures de la frontière malienne. Le mode opératoire de cette attaque, ainsi que le bilan qui en est résultat, sont d'autant plus effroyables, que des messages d'indignations fusent à travers le continent. Il ressort des témoignages que des hommes à motos, lourdement armés, ont fait irruption dans la localité de Darey-Daye.

C'était aux environs de 15 h (14 h GMT). Et sans aucune autre forme de procès, ces quidams ont ouvert le feu « sur des gens en train de cultiver leurs champs ». Un confrère qui s'est confié à l'AFP, décrit ainsi le film de l'attaque : « Ils ont trouvé les victimes dans leurs champs et ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. » Avant qu'un élu local ne dresse le bilan : « Le bilan est lourd : il y a eu 37 morts, dont quatre femmes et treize mineurs. » Avant d'indiquer que quatre autres femmes ont été blessées dans cette attaque.

Des attaques similaires ont par ailleurs eu lieu dans cette région, ces derniers mois, avec un bilan tout aussi effroyable. À noter que la localité de Darey-Daye, située à environ 40 km à l'est de la ville de Banibangou, a déjà été le théâtre d'un raid des groupes djihadistes, le 15 mars 2021, de même que l'embuscade dans laquelle sont tombés des individus qui revenaient du grand marché hebdomadaire de Banibangou. 66 personnes avaient alors été massacrées lors de cette double attaque.